Door de bank genomen (2)

Klantbeleving opnieuw uitvinden

Het leven van een bankier gaat niet over rozen. Kijk bijvoorbeeld eens welke druk de mensen van ABN Amro zichzelf opleggen: ze willen de klantbeleving opnieuw uitvinden! ‘Klanten helpen in al hun dagelijkse financiële zaken. Ondernemers verder brengen. De overgang naar een duurzame toekomst versnellen. Het is nogal wat. Daarom moeten we klantgericht zijn, contact zoeken met onze klanten, het gesprek aangaan en voortvarend inspelen op behoeften’, aldus de bank.

Compensatie blokkeren

Het is nogal wat inderdaad, ga er maar aan staan! Helaas, de praktijk is kennelijk weerbarstiger dan papieren idealen die vast tijdens inspirerende heidagen op schrift zijn gesteld. De bank lijkt er namelijk alles aan te doen om de compensatie van 80.000 door de bank gedupeerde klanten te blokkeren. Een compensatie waarop zij het volste recht hebben.

Marktrente daalde, rente bleef hoog

ABN Amro heeft jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten met een doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet betalen klanten een variabele rente. Deze rente hoort afhankelijk te zijn van de marktrente en kan na het afsluiten van het krediet omhoog of omlaag gaan. Bij ABN Amro, en ook bij andere banken, bleef de rente hoog, ook toen de marktrente daalde.

Oordeel Kifid

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde vorige week dat ABN Amro te veel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. Deze uitspraak is bindend, en is naar onze overtuiging van toepassing op alle andere klanten van ABN Amro met een doorlopend krediet.

Het ligt dus voor de hand dat de bank haar verlies neemt, zeker een bank die de klantbeleving opnieuw wil uitvinden. Goed nieuws voor al die gedupeerden dus, zou je zeggen. Velen van hen hebben duizenden euro’s te veel betaald, en zullen reikhalzend naar de terugbetaling uitkijken. Helaas… als de voortekenen niet bedriegen, dan zal de bank alles uit de kast halen om hier onderuit te komen.

Lopende procedure gedupeerde klant

Wat is er aan de hand? Er loopt tegelijkertijd een andere procedure, over hetzelfde verwijt aan de bank, bij de kantonrechter. Deze procedure is eveneens gestart door een gedupeerde klant van ABN Amro. Prima, zou je zeggen. Het recht moet zijn loop hebben, en als deze klant voor deze juridische route kiest dan is dat zijn volste recht.

Er is echter een groot risico. Procedures bij een kantonrechter kunnen (inclusief hoger beroep en cassatie) jaren duren, zeker als de belangen groot zijn. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de eiser en de gedaagde kan een geschil tot aan de Hoge Raad worden uitgevochten. Het is onwaarschijnlijk dat deze procedure tot een ander oordeel zal leiden dan dat van het Kifid. Maar zolang hierover geen duidelijkheid is zal de bank geen krimp geven, en haar gedupeerde klanten in hun sop laten gaarkoken. Het voortzetten van deze procedure is daarom niet in het belang van de klanten van de bank. De enige die er baat bij heeft is de bank zelf, nota bene de gedaagde partij.

De bank betaalt de advocaat

Hoe groot het belang van ABN Amro is, blijkt uit het feit dat de bank de rekening betaalt van de advocaat die de gedupeerde consument bijstaat. U zegt? Ja, de bank betaalt de facturen van een advocaat van Sieben Advocaten die is gespecialiseerd in financieel recht. Ongetwijfeld zal de bank betogen dat ze haar klant hiermee tegemoet komt, en zal de advocaat bezweren dat hij uitsluitend het belang van zijn client behartigt.

Het zal allemaal wel, ik geloof er niks van. Het is glashelder dat de bank hiermee slechts één belang dient, namelijk dat van de bank zelf. Door het faciliteren van deze zaak wint de bank tijd, en zullen de duurbetaalde eigen advocaten alles uit de kast halen om de boel te traineren. Dit is nou niet bepaald een manier van doen die past bij een bank die zijn klanten zo belangrijk zegt te vinden…

In gesprek met de directie

De hamvraag is nu of de bank besluit om haar klanten zo snel mogelijk te compenseren, waardoor de procedure bij de kantonrechter meteen zou kunnen worden gestaakt. Om deze vraag te beantwoorden gaan we snel met de directie van ABN Amro in gesprek. Mocht dit gesprek niets opleveren, dan zullen we op onze beurt juridische stappen overwegen.

Je ziet: de Consumentenbond helpt de bank met alle nodige middelen om de zo gewenste klantbeleving alsnog uit te vinden.

Ook een doorlopend krediet bij ABN Amro of een andere bank? Meld je nu aan