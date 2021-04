De hamer van de Consumentenbond

De Consumentenbond gebruikt verschillende gereedschappen, afhankelijk van de klus die we moet klaren. Vaak volstaan licht schuurpapier en hier daar de inzet van een vijl om resultaat te boeken voor onze achterban, soms is het gebruik van een hamer absolute noodzaak.

Een goede klusser is op alles voorbereid

In een gemiddelde gereedschapskist zitten een beitel, een boor (eventueel handboor), bouten en moeren, een combinatietang, dopsleutels met ratel, een duimstok, kit of lijm, klushandschoenen, een plamuurmes, ringsleutels, een rolmaat, schroeven en pluggen, schroevendraaiers natuurlijk (zowel kruiskop- als platte schroevendraaiers), spijkers (advies: neem een assortimentsdoos), een stanleymes, steeksleutels, een waterpas, een waterpomptang, en een zaag (eenvoudige zaag en een ijzerzaag).

Voor de wat ruwere klussen is een hamer onontbeerlijk. Die heb je in alle soorten en maten. Je denkt vast direct aan de gewone bankhamer (met een ijzeren kop en meestal een steel in hout), maar vergeet de klauwhamer en de mokerhamer niet. En wat te denken van de ingenieurshamer? Dit type is bedoeld voor licht montagewerk bij metaalbewerking, maar leent zich ook voor allerlei karweitjes. Hij is te gebruiken voor het zorgvuldig intikken van kleine spijkertjes en dergelijke.

In gesprek met ABN AMRO

‘ABN AMRO gaat in gesprek met Consumentenbond over miljoenenclaim’, zo kopten de media een paar weken geleden. De aanleiding voor deze knieval van de bank was een niet te negeren uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dat een klacht van een individuele consument gegrond verklaarde.

De bank berekende een te hoge rente voor een doorlopend krediet. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vele tienduizenden klanten van ABN AMRO, en zeer waarschijnlijk ook voor die van andere banken en verzekeraars. We gaan met plezier in op dit openbare aanzoek van de bank. Later deze maand starten de onderhandelingen over compensatie van de gedupeerde consumenten.

ABN AMRO is niet het eerste bedrijf dat met ons in gesprek wil over compensatie. Het afgelopen jaar gingen onder andere KPN, T-Mobile en Allianz de bank voor. Wat is er aan de hand?

Veilige markten

De Consumentenbond werkt al sinds de oprichting in 1953 aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. Hiervoor beschikken we over heel wat gereedschappen: grondig onderzoek, betrouwbare testen, spraakmakende publicaties en heldere communicatie. Vaak zijn organisaties hiervoor gevoelig, en volstaat een verwijzing naar een kritisch artikel in de Consumentengids om een bedrijf dat de regels overtreedt weer in het gareel te krijgen.

Geloof me: mijn collega’s kunnen toveren. Je hoeft alleen maar onze onvolprezen rubriek ‘stekeligheden’ te lezen om te beseffen dat een enkel telefoontje of een vilein oordeel van de redactie een buitengewoon klantonvriendelijke medewerker verandert in een aaibare en servicegerichte ‘customer journey-expert’. Een ploertige keukenverkoper transformeert door ons toverstafje tot een engelachtig wezen dat de keuken niet alleen met een lieflijke glimlach afmonteert, maar er ook een prachtige bos rode rozen bij aflevert (met een kusje).

Helaas lukt dit niet altijd, zeker als het om grote aantallen benadeelde consumenten en – dus – heel veel geld gaat.

Woekerpolissen

De bereidheid van ABN Amro om met ons aan de tafel te gaan, staat niet op zichzelf. Vorige week sloten we een definitieve overeenkomst met verzekeraar Allianz over de vermaledijde woekerpolissen.

Vanaf 1993 zijn in Nederland 7 miljoen beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) verkocht met een totale waarde van €100 miljard. Er werden bij de verkoop prachtige rendementen voorgespiegeld, maar in werkelijkheid ging 20 tot 30 miljard op aan kosten. Woekerwinsten voor verzekeraars en tussenpersonen. Vandaar de naam woekerpolis. Dit leidde tot een heuse ‘woekerpolisaffaire’, die in 2006 begon en nog steeds voortduurt.

De meeste verzekeraars wringen zich in tal van bochten om te voorkomen dat ze hun klanten moeten compenseren. De rechtbanken hebben het er maar druk mee. Heel goed dus dat Allianz, na pittige onderhandelingen, bereid was om een oplossing te vinden. En vorig jaar troffen we een schikking met KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone waarmee vele duizenden gedupeerde klanten werden gecompenseerd.

Collectieve procedure

Ongetwijfeld is een belangrijke overweging van deze bedrijven om met ons in gesprek te gaan de wetenschap dat de Consumentenbond niet zal schromen om een collectieve procedure te starten, en zo schadevergoeding via de rechter af te dwingen. Als praten niet helpt, dan grijpen we naar de hamer: een juridische procedure en de negatieve publiciteit die deze oplevert voor het bedrijf.

Consumentenrechten

Momenteel zijn of gaan we in gesprek met verschillende andere bedrijven die het niet zo nauw namen met consumentenrechten. Let wel: het gaat ons niet alleen om het verhalen van schade, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat zij zich in de toekomst beter gaan gedragen. We voeren de gesprekken altijd met respect en in een goede sfeer, waarbij we ons te allen tijde baseren op grondig onderzoek en onweerlegbare feiten.

Met wat licht schuurpapier en hier en daar de inzet van een vijl, het aandraaien van een los schroefje en met behulp van de onvolprezen rolmaat (meten is weten) komen we vaak al een heel eind. Na een goed gesprek blijkt over het algemeen dat een bedrijf best wel inziet dat het fouten heeft gemaakt, en is het bereid om die te herstellen. Maar als het nodig is, dan schromen we niet om naar de hamer te grijpen. Die ligt altijd binnen handbereik.