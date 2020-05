Airbnb eet van 2 walletjes

Eén van de belangrijkste taken van de Consumentenbond is om bedrijven en overheden aan te spreken als zij de wet overtreden en zo consumentenbelangen schaden. Deze week hebben we met steun van Europa minister Van Nieuwenhuizen tot de orde kunnen roepen. Dit omdat ze te veel oog had voor de belangen van de KLM en te weinig voor die van gedupeerde reizigers. Een ander recent voorbeeld is Airbnb.

Airbnb brengt eigenaren van accommodaties en huurders handig bij elkaar. Handig als je nu op zoek bent naar een vakantiewoning met uitzicht op de Sagrada Familia of – in deze tijden misschien meer voor de hand liggend – naar een huisje in het Veluwse bos.

De platformdienst brengt hiervoor bemiddelingskosten in rekening: Airbnb berekent een percentage van de huursom aan verhuurders. Niet direct iets om van te gaan steigeren, toch? Maar daar blijft het niet bij, want de huurders moeten ook een 'service fee' betalen. Airbnb eet, kortom, van 2 walletjes.

Sterker, het is strijdig met de wet, heeft de rechtbank Amsterdam afgelopen maart bepaald. Uit de gerechtelijke uitspraak blijkt dat huurders recht hebben op terugbetaling van eerder betaalde servicekosten inclusief wettelijke rente.

Airbnb heeft jarenlang onterecht geprofiteerd van dubbele inkomsten. Daar moet niet alleen per direct een eind aan komen, Airbnb moet ook de in het verleden onterecht geïnde kosten terugbetalen aan de consument. Achter de schermen voeren we de druk op het bedrijf op om zijn voorwaarden aan te passen. En ondertussen helpen we jou bij het terugvorderen van onterecht geïnde kosten over de afgelopen 3 jaar.

Wil je meedoen? Meld je aan via onze actie Airbnb, geef onze onterechte serivekosten terug!