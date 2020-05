Strijden voor eerlijke luchtvaartvouchers

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat zowel minister Van Nieuwenhuizen als de minister-president laatst bakzeil hebben moeten halen. Het ging om de luchtvaartvouchers, een dossier waarover de Consumentenbond zich eerder in felle bewoordingen heeft uitgesproken. Eind goed al goed? Nog niet.

Als je vlucht niet doorgaat dan heb je gewoon recht op geld terug, maar minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vond dat je dan ook wel genoegen mocht nemen met een voucher die

niet tegen faillissement gedekt is. Het had er alle schijn van dat de belangen van de KLM zwaarder wogen dan die van consumenten. Een kabinet dat de wet negeert? Natuurlijk kwamen wij daartegen in actie! En met succes, zo bleek toen de Europese Commissie onze minister streng terugfloot.

De minister zegde toe alsnog de wet te zullen handhaven en de luchtvaartmaatschappijen beloofden hun beleid aan te passen. Eind goed al goed? Nou nee, niet direct. KLM liet weten zijn voucherregeling aan te passen: wie dat wil kan ook zijn geld terug krijgen. Maar de nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe annuleringen. En dat is wat ons betreft onbegrijpelijk, want de wet geldt ook voor de eerdere annuleringen. Als consumenten alsnog liever hun geld terugkrijgen dan een voucher ontvangen, dan willen we dat de KLM daarvoor zorgt.

We begrijpen overigens goed dat het voor een bedrijf als KLM financieel aantrekkelijker is om vouchers uit te reiken dan geld terug te storten. Maar verbeter dan de voorwaarden van de vouchers, zoals de dekking bij faillissement en de overdraagbaarheid. We hebben zowel de minister als de luchtvaartbranche aangeboden om hierover mee te denken.