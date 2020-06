Yarden: de één zijn dood is een ander zijn brood…

Financiële problemen

Een jaar geleden schokte uitvaartverzekeraar Yarden honderdduizenden mensen die goed verzekerd dachten te zijn tegen de kosten van hun uitvaart. De verzekerden gingen er al die tijd van uit dat alles vooraf was betaald via hun naturapolis. Maar Yarden verkeerde in financiële problemen en paste de voorwaarden aan. Je raadt vast wat het gevolg is. Het uit te keren bedrag dekt de kosten niet meer, waardoor de nabestaanden vaak worden opgescheept met onvoorziene hoge kosten.

Wij hebben grote twijfels of de aanpassingen van de voorwaarden door de beugel kan. Achter de schermen zitten we natuurlijk niet stil. Inmiddels richten we onze pijlen op toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Deze heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld bij de selectie van de partij die het zieltogende Yarden wil overnemen, Dela. Deze week hebben we DNB hierover een aantal vragen voorgelegd.

Beste kandidaat

De curator speelt de hoofdrol als het gaat om het selecteren van de beste kandidaat om een bedrijf over te nemen. In dit geval had concurrent Dela kennelijk de beste papieren. Wij willen weten op basis waarvan de curator tot deze conclusie is gekomen. De hamvraag is wat ons betreft of er bij de keuze voor de overnemende partij voldoende rekening is gehouden met de belangen van de verzekerden. En dan gaat het om zowel de verzekerden van Yarden zelf als die van Dela.

Voor de verzekerden van Yarden zou het mooi zijn als Dela het gemorrel aan de voorwaarden ongedaan maakt. En gewoon zorgt dat na overlijden de werkelijke kosten gedragen worden. Dat is helaas alleen de eerste 10 jaar het geval. Wij willen van DNB weten waarom niet volledig en of de andere geïnteresseerde partijen (er waren er minstens 2) wel bereid waren deze belangrijke stap te zetten.

En dan Dela. Dit is een coöperatie met 4 miljoen verzekerden. Een coöperatie zal de enorme overnamekosten hoe dan ook moeten doorschuiven naar de leden (verzekerden). Wij willen weten wat de precieze consequenties zijn van de overname en of de leden hiervan op de hoogte zijn gebracht.

Het bijzondere aan het werk van toezichthouders en curators is dat hun werk zich doorgaans achter de schermen afspeelt. Aan de ene kant is dat best begrijpelijk, omdat er vaak sprake is van vertrouwelijke informatie. Maar hier speelt een ander, groter belang. Dat van miljoenen consumenten die er van uit mogen gaan dat hun (begrafenis)verzekering in goede handen is. En daar wringt de schoen. De Consumentenbond maakt zich zorgen of de belangen van al deze mensen voldoende zijn meegewogen in de bestuurskamers. We kijken dan ook met veel belangstelling uit naar de reactie van De Nederlandsche Bank op onze vragen!

