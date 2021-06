Stoïcijns servicekosten blijven berekenen

We zijn hard toe aan vakantie. Vooral accommodaties met eigen keuken en sanitair zijn sinds corona gewild. Maar grootleverancier Airbnb brengt bij nieuwe boekingen nog steeds servicekosten bij Nederlandse huurders in rekening. Terwijl dit niet mag.

Boekingen stijgen snel

Met de heftige coronaperiode in de benen is zo’n beetje iedereen toe aan vakantie. Sommigen zullen de tijd willen nemen om terug te kijken, anderen om vooruit te zien. Om te rouwen, of juist te feesten, met de mensen die ons dierbaar zijn. En dat alles heel graag op een andere plek dan het eigen huis, waarvan we inmiddels alle hoeken en gaten, kieren en scheuren wel kennen.

Vooral vakantiehuisjes en appartementen met eigen keuken en sanitair zijn in trek, omdat je er coronaproof kunt verblijven. Merkt ook grootleverancier Airbnb van zulke huuraccommodaties, die na een periode van omzetverlies het aantal boekingen de laatste weken snel ziet stijgen.

Dubbelop

De vooravond van het vakantieseizoen is voor Airbnb hét moment om ook zijn onterechte boekingsvoorwaarden te corrigeren, zou je zeggen. Airbnb berekent 2 keer servicekosten, aan zowel de verhuurder als de huurder van een accommodaties. In maart 2020 oordeelde de rechtbank Amsterdam al dat dit dubbelop is. Huurders behoren geen servicekosten te betalen. Ruim 40.000 gedupeerden hebben zich hierna bij Consumentenbond Claimservice aangemeld om hun te veel betaalde servicekosten over de afgelopen jaren terug te krijgen. De gemiddelde schade bedraagt €250.

We verwachten dat de groep gedupeerden de komende maanden alleen maar groter wordt, want bij Airbnb valt er van voortschrijdend inzicht tot op heden weinig te bespeuren. Het bedrijf meent juist dat het zijn recht staat terwijl het van twee walletjes eet. Gaat hier dan ook gewoon mee door en heeft de zaak bij de Hoge Raad gebracht. Die zal een definitieve uitspraak doen.

Hoge raad

De Hoge Raad bepaalde begin april al dat boekingsplatforms zoals Booking.com moeten worden aangemerkt als bemiddelaar. Een uitspraak die óók voor Airbnb geldt. En de kans erg groot maakt dat Airbnb onterecht geïncasseerde servicekosten aan consumenten moet terugbetalen.

Dringend beroep

Wij doen een dringend beroep op Airbnb om de finale uitspraak van ’s lands hoogste rechter niet af te wachten. En hebben de directie per brief verzocht om hierover op zeer korte termijn met ons in gesprek te gaan. Mocht ze hier niet op ingaan, dan overwegen we andere stappen.

Airbnb moet het servicekostendeel per direct uit zijn Algemene voorwaarden halen voor Nederlandse vakantiegangers. Die kunnen de tientallen euro’s aan onterechte servicekosten nu goed gebruiken.

Wil jij je te veel betaalde servicekosten ook terug? Meld je aan www.claimservice.nl/airbnb