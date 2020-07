‘Ik maak gratis gebruik van Facebook, dus ik doe er maar niet moeilijk over dat mijn gegevens worden gebruikt en doorverkocht’. Een veelgehoorde redenering, maar ze gaat mank. Met de campagne 'Facebook in de fout' die deze week een vliegende start beleefde, laten we zien dat de manier waarop Facebook jouw persoonlijke gegevens gebruikt wél een probleem is, en dat compensatie nodig is.

Ikzelf ben niet bepaald een grootverbruiker van Facebook, maar ik vind het best leuk om op de hoogte te zijn van de lotgevallen van vrienden en bekenden (al valt me de laatste tijd op dat vooral foto’s van volle borden met spectaculaire gerechten de revue passeren…). Ik snap dat zo’n platform geld kost en dat daarom advertenties noodzakelijk zijn. En ik begrijp dat Facebook die advertenties graag zo persoonlijk mogelijk maakt, want dat levert de adverteerders – dus Facebook - geld op. Ik wil echter niet dat Facebook dit stiekem doet, zonder mij vooraf om toestemming te vragen. En daar wringt hem de schoen.

Ik ben gelukkig niet de enige die zich hierover zorgen maakt. Binnen een dag na de aftrap van onze actie tegen Facebook meldden ruim 100.000 consumenten zich direct aan. Gebruikers én niet-gebruikers van het platform, die de privacyschendingen door Facebook ook zat zijn.

Tussen 2010 en 2020 verzamelde Facebook privégegevens over jou. Het speelde gegevens door en gebruikte privégegevens die jij nooit openbaar wilde maken om adverteerders te helpen jou te bereiken. Het ging over informatie als iemands geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook over surfgedrag en gebruikte apps. Dit gebeurde zonder je dat te zeggen en zonder je toestemming. Met advertentieverkoop en overeenkomsten met derden verdiende Facebook miljarden.

Facebook overtrad hiermee verschillende privacyregels, al zal het sociale medium daar zelf anders over denken. Samen met de Data Privacy Stichting willen we daarom compensatie afdwingen voor de schade die gebruikers hebben geleden door Facebooks schending van dataprivacyregels. Consumenten moeten de regie over hun eigen gegevens hebben en houden. De grenzen zijn overschreden en daarom trekken wij nu een dikke streep.

Meedoen aan de Facebook actie?

Meld je aan!