Wachten op je rijbewijs? Hoogoplopende emoties!

Het behartigen van belangen is het leukste vak van de wereld. Ik doe dit werk dan ook al jaren met veel plezier en inzet, samen met betrokken en deskundige collega’s. Daarbij stuit ik soms op hoogoplopende emoties bij de mensen voor wie we het doen. Die emoties bereiken bij de klanten van het CBR de laatste tijd recordhoogten.

Organisatorische problemen

Het CBR heeft grote organisatorische problemen. Ruim 80.000 automobilisten, jong en oud, konden het afgelopen jaar de weg niet op omdat de noodzakelijke keuring veel te lang op zich liet wachten. Soms moesten zij meer dan een half jaar wachten op hun nieuwe rijbewijs of verlenging van hun, inmiddels verlopen, rijbewijs.

Ook voor consumenten die rijexamen wilden doen, duurde het soms maanden voordat ze konden afrijden. Veel mensen maakten hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld doordat zij alternatief vervoer moesten gebruiken of doordat zij hun werk niet konden bereiken of uitvoeren.

In gesprek

Achter de schermen zijn we al maanden met het CBR in gesprek. We hebben luid en duidelijk laten weten dat consumenten die schade hebben geleden ruimhartig gecompenseerd moeten worden.

Ondanks alle goede bedoelingen van de CBR-medewerkers merkten we dat het CBR er maar niet in slaagt om de gedupeerde klanten snel en afdoende te helpen.

Bemiddeling

Ook ons geduld raakte op en daarom gaan we vanaf deze week bemiddelen tussen gedupeerde consumenten en het CBR. Hiermee zetten we de nodige druk op de ketel en houden we in de gaten of de compensatie inderdaad ‘ruimhartig’ is. We doen dit met plezier en gratis. Voor leden, en bij wijze van uitzondering ook voor niet-leden die er met het CBR niet uit komen. En nu maar hopen dat iedereen snel en zonder negatieve emoties de weg op kan. Aan ons zal het niet liggen!

