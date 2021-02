Wat is gezonder, een biscuitje of een cracker? Een kleine enquête onder mijn vrouw en 3 dochters levert een glanzende overwinning voor de cracker op: 4-0. Wat een briljant idee van Liga dus, om zijn biscuitjes te vermommen als crackers.

De Liga Vitalu meerzaden cracker (ik wist niet dat crackers ook modellen kenden, zoals automerken) wekt in alles de indruk supergezond te zijn. Dat begint al met de groene verpakking, waarop de graankorrels je tegemoet rollen. Wie wil er nou geen Vitalu aanschaffen? Wel gek dat 'ie sterk naar suiker smaakt. Hoe kan dat nou?

De spindoctor van Liga

Onze experts zijn niet voor een kleintje vervaard, en startten een meedogenloze ontmaskering. Want wat blijkt? De Vitalu (wat klinkt dat trouwens gezond!) bevat 16,5% suiker, bijna evenveel als een biscuitje. Een undercover biscuitje dus. Een knappe marketeer die dat recht praat. Laat dat maar aan Liga over. Als we om opheldering vragen, zet de fabrikant kennelijk een heuse spindoctor in: ‘De Vitalu-cracker meerzaden kan dankzij de zoete smaak ook zonder jam of chocolade smeerpasta gegeten worden!’

Nutri-Score

Spindoctors en voeding, de Consumentenbond verzet zich al jaren tegen deze combinatie. Fabrikanten moeten eerlijk en duidelijk zijn over de ingrediënten, zodat jij over de juiste informatie beschikt om – als je dat wilt – een gezonde keuze te maken. Precies daarom hebben we ons jarenlang hardgemaakt voor de Nutri-Score. Een onafhankelijk voedingslogo waarmee je in een oogopslag kunt zien of een product gezonder is dan gelijksoortige producten.

Het is een soort energielabel, met een ranking van A tot en met E. De score hangt onder meer af van de hoeveelheid suiker, zout en vet. Staatssecretaris Blokhuis was in 2019 gevoelig voor onze argumenten, en de voorbereidingen zijn in volle gang om Nutri-Score later dit jaar in te voeren.

Het vuur aan de schenen

In de tussentijd blijven wij de fabrikanten het vuur na aan de schenen leggen. Want Vitalu verkeert in een groot en bont gezelschap, zo blijkt. De zeewiersalade van Albert Heijn is volgens ’s lands grootste grootgrutter ‘natuurlijk, lekker en gezond’, terwijl er per bakje 12 gram suiker in zit. Als wij contact opnemen, erkent Albert Heijn dat deze claim niet klopt en past het de site aan.

'Met lekker veel groente!'

Knorr (van Unilever) verkoopt de nacho-ovenschotel, ‘met lekker veel groente!’ Dat hangt wel helemaal van jezelf af, want je moet alle groente zelf toevoegen.

Minstens zo bont maakt Honig het met zijn basis voor Franse champignonsoep. Een verantwoorde keuze, want dat staat prominent op de verpakking. Hoe kan het dan dat er per kom soep 2 gram zout in zit, een derde van de maximaal aanbevolen dagelijkse hoeveelheid?

Bij navraag blijkt Honig zich te baseren op richtlijnen van het Voedingscentrum uit 2011. Sinds 2016 gelden nieuwe richtlijnen en daardoor is deze claim volkomen misplaatst. Honig besluit onder onze druk de tekst op de verpakking aan te passen. Vijf jaar te laat.

Eerlijkere etiketten

Omdat steeds weer blijkt dat consumenten veel waarde hechten aan betrouwbare informatie, blijven wij fabrikanten aanspreken. Helaas leidt dat niet in alle gevallen direct tot resultaat. Soms kijken we of we via de toezichthouder NVWA en de Reclame Code Commissie bedrijven kunnen dwingen hun etiketten eerlijker te maken.

Een vervolgenquête onder dezelfde gezinsleden leert me trouwens dat zij nog nooit een biscuitje met jam of chocopasta hebben gegeten. ‘Pap, doe effe normaal, natuurlijk niet!’