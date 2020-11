Compensatie voor consumenten: bedrijfsleven betaalt leergeld

De Consumentenbond heeft in de afgelopen weken zowel bij telecomproviders (KPN, Vodafone, T-mobile, Tele2) als verzekeraar Allianz compensatie afgedwongen voor gedupeerde consumenten.

Bij de providers ging het om verborgen leningen die klanten met het accepteren van een ‘gratis’ mobiel aangingen. Bij Allianz om zogenaamde ‘woekerpolissen’, waarbij verzekerden te hoge kosten moesten betalen.

Je mag het gerust een mijlpaal noemen: de akkoorden die we de afgelopen weken met de telecomreuzen en Allianz hebben gesloten. We laten hiermee zien dat de Consumentenbond geen genoegen neemt met een excuus of een veroordeling van een bedrijf.

Als consumenten aantoonbaar schade hebben geleden, dan willen we dat die wordt vergoed. En dat kan best in de papieren lopen. In de 2 genoemde kwesties variëren de bedragen tussen enkele tientjes en vele duizenden euro’s. Met deze werkwijze snijdt het mes aan 2 kanten: We bieden concrete hulp aan consumenten en we laten bedrijven zien dat ze niet meer zo gemakkelijk wegkomen met onoorbare praktijken. Zodat ze zich voortaan beter zullen gedragen.

Duurbetaalde advocaten

Deze strategie hebben we in 2018 vormgegeven in Consumentenbond Claim Services; onze samenwerking met ConsumentenClaim een groot en gerenommeerd claimbedrijf. Want als je de degens kruist met grote bedrijven, dan krijg je te maken met zeer ervaren en duurbetaalde advocaten.

Onderhandelingen vragen veel kennis en een lange adem. De combinatie van de gedrevenheid, expertise en unieke positie van de Consumentenbond en de specialistische ervaring van onze partner blijkt dus al binnen 2 jaar succesvol.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is dat we grote groepen gedupeerde consumenten verzamelen, door mensen op te roepen hun schade bij ons te melden. We gebruiken deze gegevens om de schade vast te stellen, en de onderhandelingen vanuit een zo sterk mogelijke positie te kunnen voeren. Belangrijk om te weten: alleen consumenten die zich vooraf hebben aangemeld, komen in aanmerking voor een vergoeding.

Met Allianz en de providers hebben we een deal weten te sluiten, en deze dossiers zijn dan ook afgesloten. Maar miljoenen Nederlanders hebben ook bij andere verzekeraars polissen gekocht waarbij ze te hoge kosten betaalden. Of een reis geboekt via Airbnb. Ook voor hen willen we compensatie afdwingen.

Ik raad daarom iedereen aan: duik in die keukenla, blaas het stof van je oude polispapieren en check bij ons eenvoudig of ook jij een woekerpolis hebt. Of in aanmerking komt voor een van de andere claims.