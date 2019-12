Brussels calling

Met CETA loopt onze zorgvuldig opgebouwde consumentenbescherming gevaar. Canadese bedrijven kunnen namelijk een claim neerleggen bij nationale overheden (dus ook Nederland) als zij menen dat ze schade oplopen door wetgeving. Het risico is dat overheden veel terughoudender zullen zijn bij het verbeteren van consumentenrecht en dat is niet in jouw belang. Op 6 november hebben we daarom de Tweede Kamer laten weten dat CETA op een aantal belangrijke punten geen goed vrijhandelsakkoord is.

Samen met andere Europese consumentenorganisaties wil de Consumentenbond dat handelsverdragen consumenten bescherming bieden. Nu én in de toekomst. Op dit moment worden consumenten in Nederland goed beschermd op het gebied van product- en voedselveiligheid, maar ook als het gaat over garantie of verhaal halen bij ondeugdelijke producten en diensten. Dat willen we graag zo houden.

Ons pleidooi aan het Binnenhof vindt ook gehoor op een andere plek in Europa, want enkele dagen later krijgen we onverwachts bericht van BEUC, de koepel van Europese consumentenorganisaties in Brussel. BEUC was gebeld door de Europese Commissie met het dringend verzoek om die dwarse consumentenclub in Nederland te bewegen het handelsakkoord te steunen in plaats van te bestrijden. Voor BEUC juist een mooi moment om de Commissie uit te leggen dat Nederland niet dwars ligt, dat de andere Europese consumentenorganisaties het met ons eens zijn en we hier gezamenlijk optrekken.

Samen met onze partners in Europa blijven wij dus strijden voor eerlijke markten en een sterke positie van consumenten.