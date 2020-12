De AP werkt niet mee

Een ruimtemissie naar Mars afronden. Twee keer rond de aarde lopen. Allemaal dingen die lukken in 2 jaar tijd. Maar in dat tijdsbestek onze klacht over privacyschender Google beoordelen, is voor toezichthouder AP kennelijk niet mogelijk. Wij pikken het niet langer.

Precies 2 jaar geleden drongen we bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het eerst aan op maatregelen tegen Google, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de techgigant de privacywet overtreedt. Maar liefst 340 keer per etmaal verzamelen de servers van Google locatiedata die afkomstig zijn van één Androidmobieltje. Zelfs als de bezitters hun telefoons niet actief gebruiken, gaat het verzamelen van die data gewoon door.

Een enge gedachte, want je locatie vertelt veel over je. Niet alleen waar je bent geweest, maar daarmee ook wie je bent. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan leiden tot verkeerde beslissingen, het uitsluiten van mensen en discriminatie. Ook al heb je figuurlijk niets te verbergen. Je hebt letterlijk veel te beschermen.

Taart

Twaalf maanden geleden bezorgden mijn collega Silvia en ik een taart bij de AP. Om te ‘vieren’ dat de Nederlandse privacywaakhond één jaar verder nog steeds geen besluit had genomen om op te treden tegen deze grove privacyschending. De AP verschuilt zich achter de Ierse toezichthouder, want die heeft de leiding genomen voor het onderzoek. Terwijl de Nederlandse toezichthouder op nationaal niveau gewoon aan zet is.

We bezorgden de directie van de AP niet alleen taart, maar ook een ingebrekestelling, een aanmaning, omdat de redelijke termijn voor het nemen van een beslissing in onze ogen was verstreken.

Het is ongelooflijk maar waar, maar we kunnen inmiddels een tweede kaars in de taart steken. Al 2 jaar komt de AP niet in het geweer tegen Google. Al 2 jaar wordt er niet ingegaan op onze klacht en staan gedupeerde consumenten in de kou. We pikken het niet langer. We stappen naar de rechter.