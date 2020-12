Door de bank genomen

‘I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.’ Deze gevleugelde woorden van Thomas Jefferson schoten me door het hoofd toen we ontdekten dat tienduizenden consumenten met een doorlopend krediet financieel ernstig zijn benadeeld door hun bank of geldverstrekker.

Met een doorlopend krediet kun je gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk geld opnemen. Over het openstaande saldo van het krediet betaal je rente. Dat is een variabele rente, die afhankelijk behoort te zijn van de marktrente. Als de marktrente na het afsluiten van het krediet omhoog gaat, dan betaal je meer.

De marktrente vertoont sinds 2008 een dalende lijn. Je zou dus zeggen dat een lagere marktrente ervoor zorgt dat je minder betaalt. Toch?

Marktrente daalde, maar rente bleef hoog

Niets is minder waar. Bijvoorbeeld bij ABN Amro bleef de rente hoog, ook toen de marktrente daalde. En dat mag niet. Kredietverstrekkers zoals ABN Amro die niet met die dalende trend zijn meegaan in hun rentetarieven, moeten volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hun klanten compenseren. En dat kan om veel geld gaan. De schade kan oplopen tot vele duizenden euro’s per krediet.

Ook andere geldverstrekkers hebben zich bediend van deze praktijken. Het klachteninstituut heeft vergelijkbare overtredingen vastgesteld bij Santander, Vesting Finance (Hollandsche Disconto Voorschotbank) en Interbank.

Aanpassing wet nodig

De uitspraken van het Kifid zijn een steun in de rug voor al die consumenten die, meestal zonder het zelf te beseffen, een veel te hoge rente betalen voor hun lening. Voor de Consumentenbond zijn de uitspraken voldoende aanleiding om in actie te komen. Hoe dan ook vinden we aanpassing van de wet ook nodig.

Vaak zijn er goedkopere financieringsvormen voor klanten beschikbaar, of kan het krediet beter worden omgezet naar een variant waarbij binnen een bepaalde termijn wordt afgelost. Banken zouden hun klanten, verplicht, periodiek moeten gaan wijzen op de mogelijkheden daartoe.

Onderzoek

We onderzoeken of deze praktijken ook door andere banken en geldverstrekkers worden toegepast, en roepen consumenten die vermoeden ook een te hoge rente te hebben betaald voor hun doorlopend krediet op zich aan te melden. Wij gaan ons in de tussentijd beraden op een mogelijke collectieve actie, om de te veel betaalde bedragen terug te vorderen. Met rente.