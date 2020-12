Schuld en boete door een pervers verdienmodel

Callcenter UnitedCall moet van de marktwaakhond €800.000 betalen vanwege ’agressieve en oneerlijke incassopraktijken’. Het bedrijf belde nietsvermoedende consumenten op met de mededeling dat zij nog een rekening moesten betalen voor een abonnement, vliegreis of overnachting. Ze zouden die rekening jaren geleden niet hebben betaald. De bedragen liepen soms op tot duizenden euro’s.

Svidrigailov heeft er een geduchte concurrent bij

Als de consument om meer informatie vroeg, weigerde UnitedCall dat. Ze schuwden intimidatie niet. De medewerkers dreigden met beslaglegging of de politie: ‘Anders leggen wij beslag op uw inkomsten’, ‘dan gaat u vast wel een paar dagen vastzitten voor die duizend euro’ of ‘ik stuur een paar agenten langs’.

Svidrigailov, de slechterik uit Dostojevski’s beroemde roman Schuld en Boete, heeft er met UnitedCall een geduchte concurrent bij.

Boevenpraktijken

Dit soort boevenpraktijken is ons al veel langer een doorn in het oog. Een andere irritatie is dat de incassokosten zo hoog zijn. En dat de relatief kleine vorderingen niet in verhouding staan tot de uiteindelijke schuld. Vaak toch al kwetsbare mensen zijn de dupe van een pervers verdienmodel.

Volgens lector Schulden en Innovatie Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) heeft één op de vijf Nederlanders te maken met incassobureaus en deurwaarders. Het kan iedereen overkomen, maar mensen die een ‘life event’ hebben meegemaakt – scheiding, ziekte of ontslag – lopen een groter risico. Het maakt je ook gevoeliger voor intimidatie, want schulden zorgen voor veel stress. Daardoor kun je minder goed rationeel, doelgericht en probleemoplossend handelen.

Aanscherping van de wet was nodig

Al in 2015 begonnen we daarom een meldpunt. We hebben de vele klachten geïnventariseerd en onder de aandacht gebracht van de ACM. Die handelde slagvaardig. Ze ging nog eerder tot handhaving over als bedrijven de regels op het gebied van oneerlijke handelspraktijken overtreden.

Maar die regels zijn wat ons betreft niet streng genoeg. Aanscherping van de wet is nodig. Daarom stelde de Consumentenbond een verbeterplan voor incasso op. Die overhandigden we aan de Tweede Kamer. We drongen aan op onder meer (wettelijke) maatregelen op het gebied van marktordening en toezicht. En we hielden een hartstochtelijk pleidooi voor het instellen van wettelijke toetredings- en opleidingseisen. We vinden dat personen of bedrijven daaraan moeten voldoen voordat ze als incassobureau mogen optreden.

Succes

Met succes: in het regeerakkoord staat nu dat het kabinet misstanden op het gebied van incasso effectiever gaat bestrijden. En dat er een incassoregister, inhoudelijke eisen en handhavingsmaatregelen komen. Ook heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om het ongewenste verdienmodel van stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen tegen te gaan.

Business as usual

Dit jaar is de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening ter consultatie aan verschillende partijen voorgelegd, waaronder ook de Consumentenbond. We verwachten dat het kabinet het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer aanbiedt. Daarna zal het zijn weg vinden naar de Senaat. Ongetwijfeld moeten we in de tussentijd nog de nodige lobbywerkzaamheden verrichten. Want de incassobranche gaat vast zijn best doen om de maatregelen in het wetsvoorstel te beperken. Maar dat is voor ons ‘business as usual’.

Als de wet er dan eindelijk door is, dan beloof ik mijn collega’s hierbij dat we dit vieren met iets lekkers bij de koffie. En belofte maakt schuld.