Stop het gesol met zorgverzekerden

Dit jaar begon het gesol met zorgverzekerden nóg eerder dan anders. Halverwege het jaar al besloot zorgverzekeraar VGZ om een patiëntenstop in te voeren voor mensen die naar het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam wilden. Onacceptabel, vinden wij, en we voerden gesprekken met alle hoofdrolspelers van dit drama.

We spraken met het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg, met de directie van Ikazia en met VGZ-directeur Ab Klink (2 keer). Wat daarbij vooral opviel was het gebrek aan dialoog tussen de inkopers van VGZ en het Ikazia. Met 6 andere zorgverzekeraars in de regio kwam Ikazia wél tot afspraken over welke behandelingen het ziekenhuis mocht uitvoeren tegen welke vergoeding.

Transparant

Jaarlijks onderhandelen zorgverzekeraars en zorgverleners over contracten. Vaak wordt daarbij een omzetplafond afgesproken, waarin de prijs en het aantal medische behandelingen worden vastgelegd: ‘Dit ziekenhuis mag een x-aantal knieën vervangen volgend jaar, tegen dát tarief.’

Het is goed dat een zorgverzekeraar kritisch kijkt of een zorgverlener kwalitatief goede zorg levert en of de vooraf overeengekomen begroting niet wordt overschreden. Maar zorgverzekeraars moeten wel transparant zijn. Als een arts er een potje van maakt, laat dat dan weten aan zijn patiënten en leg uit waarom je er als VGZ niet mee akkoord kan gaan. Laat eventuele consequenties, zoals een patiëntenstop, pas ingaan per het volgende kalenderjaar. Dan weten consumenten bij de keuze voor een polis bij welke zorgverleners ze in het komende jaar terechtkunnen. Ik kan nu niet anders dan vaststellen dat VGZ discussies met zorgverleners over de rug van consumenten voert.

Geen incident

De situatie bij het Ikazia is geen incident: afgelopen weken verschenen er meer berichten over de moeizame inkooponderhandelingen tussen de Arnhemse zorgverzekeraar en zorgverleners.

Wij laten het er niet bij zitten. Het is principieel onjuist dat consumenten de dupe zijn van niet-transparante onderhandelingen waar ze part noch deel aan hebben. Er zijn logische oplossingen denkbaar. Het zou bijvoorbeeld een groot verschil maken als consumenten die door een omzetplafond worden beperkt gedurende het jaar kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Nu kan dat alleen de laatste 6 weken van een jaar.

In 2020 gaat de Consumentenbond het overleg aan met verzekeraars, zorgaanbieders en toezichthouders om de mogelijkheid om over te stappen te vergroten. En we gaan actie voeren om patiëntenstops gedurende het lopende verzekeringsjaar uit te bannen.

