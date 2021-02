Wij van Wc-eend adviseren… Bunq-bank

Wat is het plezierig om zo nu en dan een welgemeend compliment te geven. Totdat de ontvanger, in dit geval Bunq bank, met jouw compliment aan de haal gaat.

Hengelen naar complimenten

Je hebt wel eens van die mensen die hengelen naar complimenten, zonder dat ze daar met de beste wil van de wereld aanspraak op kunnen maken.

Zo had ik, lang geleden, een collega die tijdens een personeelsfeest de ‘Gouden Wc-eend’ kreeg uitgereikt. Deze bokaal, in de vorm van een vergulde wc-borstel, was geïnspireerd op de bekende reclame uit 1989 waarbij de mensen van Wc-eend erg enthousiast zijn over hun eigen product: ‘Wij van Wc-eend, adviseren Wc-eend!’

De collega had er een handje van om zijn eigen prestaties sterk te overdrijven, en die van anderen onbenoemd te laten. Vrijwel elk succes van willekeurig welke collega wist hij feilloos toe te schrijven aan zijn eigen inbreng. Meestal tot verbazing van diezelfde collega.

Oplossen

Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het oplossen van consumentenproblemen. Geen wonder dat we vaak kritisch overkomen. Een greep uit onze nieuwsberichten in het afgelopen jaar: ‘Veel fabrikanten verkopen lucht’, ‘Onveilige Chinese beveiligingscamera’s zijn net onkruid’, ‘Privacy en beveiliging veel online supermarkten onder de maat’. Je zou er knap chagrijnig van worden.

Wat is het dan plezierig om zo nu en dan een welgemeend compliment te geven! En dat doen we best vaak. Aan bedrijven en organisaties die hun zaakjes wél op orde hebben, of dankzij onze kritiek op orde brengen.

Zo maar wat recente voorbeelden: wat goed dat Molecaten Vakantieparken op eigen houtje zijn klanten aanbiedt om hun vouchers om te zetten in cash. En wat zijn we blij met de draai die ING onlangs maakte, door slachtoffers van bankspoofing alsnog te compenseren. En heel fijn, de adequate wijze waarop toezichthouder ACM louche incassobureaus alle hoeken van de kamer laat zien.

Loftrompet

We zijn dus beslist niet te beroerd om positief nieuws naar buiten te brengen.

In de afgelopen week gebeurde er echter iets bijzonders, toen Bunq bank de loftrompet stak... over zichzelf! In de slipstream van onze campagne om bankspoofingschade te vergoeden, stuitten we op klachten over de Bunq bank. Opvallend veel consumenten klaagden te zijn opgelicht via een bankrekening van Bunq.

Vrijwel alle banken in Nederland maken al jaren gebruik van de IBAN- Naam Check. Dat houdt in dat je een waarschuwing krijgt als je geld overmaakt naar een bepaald persoon of bedrijf, maar het rekeningnummer niet bij die naam hoort. Bunq gebruikte deze check niet en was daarmee aantrekkelijker voor criminelen. Vanzelfsprekend oefenden we druk uit op Bunq om hierin verandering te brengen. Door gesprekken met de bank zelf, de toezichthouders en de niet te onderschatten invloed van de media, die ons bericht massaal oppakten.

Overstap op IBAN-Naam Check

Binnen enkele dagen besloot de directie van Bunq om alsnog over te stappen op de IBAN-Naam Check. We maakten dit goede nieuws direct wereldkundig, waarbij onze algemeen directeur Sandra Molenaar de volgende woorden sprak: ‘Praktisch alle banken gebruiken dit systeem, en consumenten verwachten ook dat hun bank overschrijvingen op die manier controleert. Het is daarom goed dat Bunq dat nu ook doet. Daarmee wordt geld overmaken een stuk veiliger.’ Met andere woorden: fijn dat Bunq eindelijk een stap zet die de bank jaren geleden al had moeten zetten! Echter, de directie van de bank vond zelf kennelijk dat zij meer waardering verdiende, en bracht de volgende quote van Sandra naar buiten: 'We zijn enorm tevreden dat een bedrijf zo snel maatregelen neemt tegen fraude. Het is ongekend dat het op dit tempo kan!'

Natuurlijk heeft onze directeur deze woorden nooit in de mond genomen. Je kunt onmogelijk stellen dat de bank ‘zo snel maatregelen neemt’ als je weet dat de Rabobank de Naam Check al in 2017 invoerde.

If you can't get a compliment any other way, pay yourself one, zei Mark Twain ooit. We hebben de bank gevraagd de gewraakte teksten per omgaande te verwijderen. Ik weet nu al wie ik nomineer voor de ‘Gouden Wc-eend 2021’.