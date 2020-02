Uitvaartverzekering Yarden zorgt voor onzekerheid

‘Lijkenpikkerij, ronduit schofterig!’ is één van de vele reacties die ons bereikten over een brief die Yarden in juli 2019 naar bijna 390.000 verzekerden stuurde. In de brief meldde de uitvaartverzekeraar dat hij de voorwaarden van de polis van de uitvaart ging aanpassen. En, je raadt het al, dat was beslist geen goed nieuws voor de klanten van Yarden.

Mensen die jarenlang premie betaald hadden voor een uitvaart die zij zelf hadden samengesteld, gingen er al die tijd van uit dat alles vooraf was betaald via de verzekering. Ten onrechte dus, als het aan Yarden ligt. Nu zou pas na hun overlijden duidelijk worden of ze daar recht op hadden. En met zo’n onzekerheid wil je je nabestaanden niet opzadelen, toch?



Deze keiharde maatregel is volgens Yarden nodig, omdat anders in de toekomst uitvaarten niet meer betaald kunnen worden. De Consumentenbond zet vraagtekens bij deze maatregel. Het bedrijf doet voor deze eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden een beroep op de kleine lettertjes. Wij vermoeden dat deze eenzijdige wijziging onrechtmatig is en hebben hier de afgelopen maanden dan ook intensief onderzoek naar gedaan.

DELA kan ons niet geruststellen

Achter de schermen hebben we indringend gesproken met de directie van Yarden, die ons niet heeft kunnen overtuigen van haar gelijk. Toen coöperatie DELA later in 2019 bekend maakte van plan te zijn om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen, zag het er even naar uit dat de problemen opgelost waren. Dat viel tegen. DELA kan enige garanties bieden voor de komende 10 jaar, maar dat is voor ons niet voldoende.



Ons onderzoek is inmiddels grotendeels afgerond. Ik verwacht dat we er in de komende week mee naar buiten zullen treden. Ons doel is hoe dan ook om aan de onzekerheid van honderdduizenden mensen – heb ik het nu wel of niet goed geregeld? – zo snel mogelijk een einde te maken. Aan ons zal het niet liggen!

