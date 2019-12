Zoek de geschillen

Stel, je koopt een nieuwe bank en bij aflevering blijkt er een verkeerde stof op te zitten. Of je keukenblad verkleurt al een paar jaar na aankoop. De verkoper ontkent in alle toonaarden dat hij verantwoordelijk is. Tot nu toe kon je in zo’n situatie aankloppen bij een onafhankelijke geschilleninstantie mét goedkeuringsstempel van de Consumentenbond. Vanaf 1 januari is dit helaas verleden tijd. Hoe verder?

Achter de schermen hebben mijn collega’s en ik de afgelopen maanden onze uiterste best gedaan om te voorkomen dat je na 1 januari bent overgeleverd aan willekeur als je een probleem hebt met je nieuwe keuken of meubel. Gesprekken met de branche leverden niets op.

Wat is nou eigenlijk het probleem?

Of het nu om een nieuwe bijzettafel of een complete keuken gaat, bij een conflict met de verkoper kon je tot op heden terecht bij de Geschillencommissie Wonen, die zo’n zaak - volledig onafhankelijk – beoordeelde via een onafhankelijke rechter. Deze instantie is opgericht door 3 partijen: de Consumentenbond, de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken en INRetail, de branchevereniging voor wonen.

Afgelopen herfst heeft die laatste aangekondigd uit de Geschillencommissie Wonen te zullen stappen en per 1 januari een nieuwe geschilleninstantie te beginnen, Uitgesprokenzaak.nl. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor consumenten en dit hebben we de branche klip en klaar laten weten. De gevolgen zijn voor consumenten zeer waarschijnlijk negatief.

We zijn vooral bezorgd over de werkwijze van de nieuwe geschilleninstantie: zal deze net zo onafhankelijk zijn als de huidige? Veel is nog niet duidelijk. Een verslechtering is in elk geval dat er vanaf 2020 een drempelbedrag komt: alleen bij aankopen vanaf €250 mag je straks nog aankloppen bij Uitgesprokenzaak.nl. Voor de ‘oude’ Geschillencommissie Wonen maakt het niet uit hoe duur je tapijt of tafeltje is: een conflict is een conflict en dat moet gewoon opgelost kunnen worden.

Nog veel onduidelijkheid

Veel consumenten zijn begrijpelijkerwijs nog niet op de hoogte van de aanstaande veranderingen. Maar wij vragen ons af of winkeliers zélf eigenlijk al weten hoe het spel vanaf 1 januari zal worden gespeeld. Dat de website Uitgesprokenzaak.nl 2 weken vóór de startdatum nog steeds niet bereikbaar is, helpt daarbij ook niet mee.

Vanaf 2020 zijn je rechten bij het kopen van een keuken of meubel dus niet duidelijk. Het risico bestaat dat een onwetende verkoper na 1 januari nog producten onder de oude voorwaarden aan zijn klanten verkoopt. Bij wie kunnen zij bij een conflict dan terecht? De Geschillencommissie Wonen heeft al laten weten deze conflicten niet meer in behandeling te nemen; de samenwerkingsovereenkomst met INRetail is immers opgezegd.

Check vanaf 2020 bij aankoop van een woonproduct dus wat je rechten zijn en of de verkoper de nieuwe voorwaarden toepast. Wij houden de branche de komende maanden scherp in de gaten en zullen consumenten hierover informeren. Jij bent alvast gewaarschuwd.

