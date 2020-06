Zoek de geschillen (2)

Eerder vertelde ik dat woonwinkels tot ons ongenoegen per 2020 hebben besloten om een eigen koers te varen bij het oplossen van conflicten met hun klanten. Een verslechtering van de positie van consumenten, maar dit hoofdstuk is nog niet definitief gesloten.

Jarenlang konden consumenten met een klacht over een gekocht meubelstuk of woonaccessoire terugvallen op een onafhankelijke geschilleninstantie, die wordt ondersteund door de Consumentenbond. Per 2020 is brancheorganisatie INRetail uit dit samenwerkingsverband gestapt en is ze een eigen geschilleninstantie begonnen.

Positie voor consumenten verzwakt

Het betekent een verslechtering van de positie van consumenten, in meerdere opzichten. Je zal maar een nieuwe keuken hebben gekocht en broddelwerk geleverd krijgen. Het is dan maar de vraag of je daadwerkelijk je recht kunt halen. Niet alleen ontbreekt bij de nieuwe instantie Uitgesprokenzaak.nl een écht onafhankelijke consumentenvertegenwoordiging, ook neemt deze niet langer alle klachten in behandeling. Wie een klacht over een woonproduct onder de €250 heeft, staat bij de nieuwe geschilleninstantie voor een dichte deur.

Hoofdstuk is nog niet gesloten

Maandenlange inspanningen van onze kant om INRetail binnenboord te houden, hebben deze stap helaas niet kunnen voorkomen. Maar is daarmee het hoofdstuk ook definitief gesloten? Nee. Zolang wij mogelijkheden zien om de rechten van consumenten te versterken, blijven we met partijen in gesprek. En dus zaten we vorige week weer met INRetail om de tafel, om nieuwe vormen van samenwerking te bespreken. En de ondernemers lijken gevoelig voor onze argumenten, al zijn we er nog niet. Achter de schermen zetten we ons in voor een oplossing. Zodat consumenten toegang houden tot onafhankelijke geschillenbeslechting als het er echt op aan komt!

