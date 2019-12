Succes! Reserves zorgverzekeraars flink gedaald

Actie Hoogtepunt | 23 oktober 2013

Reactie VWS

Ook minister Schippers van VWS reageerde en noemde in een kamerdebat van 3 oktober 2013 het Consumentenbondonderzoek prutswerk en de eis tot lagere premies onverantwoord. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In een brief aan de minister gaven wij aan waar de uitgangspunten van de minister in het debat mank gaan. De minister reageerde daarop met nieuwe argumenten, die echter ook niet kloppen. Wij vonden dat we daarop wel moesten reageren. De minister gaat maar niet in op de kern van ons verhaal: zorgverzekeraars hebben geld dat is betaald door verzekerden opgepot en dit geld moet terug naar de verzekerden'. Lees verder