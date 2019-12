Download deze voorbeeldbrief als je een hypotheek hebt bij Hypotrust. De brief is aangepast aan de wijze waarop deze hypotheekverstrekker met rente-opslag omgaat. Je kunt deze brief gebruiken om je hypotheekverstrekker aan te schrijven.

Met het versturen van deze brief vraag je jouw hypotheekverstrekker om de procedure aan te passen en de teveel betaalde rente-opslag met terugwerkende kracht te vergoeden.

Download de voorbeeldbrief, print deze uit en vul je persoonlijke gegevens in op de aangemerkte posities. Let op! Vergeet niet je hypotheek- of dossiernummer toe te voegen aan de voorbeeldbrief.

Hypotrust maakt het mogelijk om een dergelijke brief digitaal te versturen. Dan hoef je de brief niet uit te printen, maar kan deze direct via e-mail verstuurd worden naar de hypotheekverstrekker.

Omdat Hypotrust meerdere producten aanbiedt, zijn er meerdere voorbeeldbrieven te downloaden: