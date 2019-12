Polisjungle

Na jaren van actievoeren zien wij nog steeds tekortkomingen in de zorg. Voor het zorgverzekeringsjaar 2019 spreken we de verzekeraars opnieuw aan op deze tekortkomingen.

De volgende eisen liggen bij de zorgverzekeraars:

Afschaffen combinatiepolis

De naam combinatiepolis afschaffen, zodat je in 2019 alleen nog hoeft te kiezen tussen een naturapolis en restitutiepolis. Dit zorgt voor meer overzicht en weet je beter waar je aan toe bent.

Schijnkeuzes verleden tijd

Op de zorgverzekeringsmarkt bestaan veel polissen. Veel polissen binnen één zorgverzekeringsconcern zijn gelijk of zo goed als gelijk aan elkaar. Kloonpolissen noemen we dat. Het probleem met kloonpolissen is, dat ze de markt ondoorzichtig maken. Zonder dat je beperkt wordt in je keuzemogelijkheden kunnen deze worden afgeschaft. Sterker nog, je krijgt meer overzicht en je kunt beter kiezen.

Wij willen dat het duidelijk is welke polissen hetzelfde zijn. In alle uitingen van zorgverzekeraars willen we duidelijk terugzien onder welk concern de polis valt. Ook willen we dat duidelijk wordt aangegeven dat een en dezelfde polis op verschillende manieren en tegen verschillende prijzen wordt aangeboden.

Identieke polissen worden onder dezelfde naam aangeboden, ongeacht wie ze aanbiedt: een tussenpersoon, zorgverzekeringvergelijker of als collectiviteit.

De Nederlandse Zorgautoriteit is het met ons eens. De richtlijn informatie zorgverzekeraars is aangescherpt.

Een complete zorgverzekeringskaart

De inhoud van je polis en het daarbij behorende inkoopbeleid is vaak onduidelijk. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars de zorgverzekeringskaart verder ontwikkeld en aangpast aan de nieuwe Europese richtlijn hiervoor. Daarnaast is er nu ook een zorgverzekringskaart voor de aanvullende verzekeringen. Daar zijn we blij mee.

Om dit product voor de verzekerden nog meer waarde te geven moeten de zorgverzekeringskaarten voor de basispolis worden uitgebreid met:

Duidelijkere informatie over de vergoeding bij gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener

Hoe groot de kans is dat een zorgverlener niet gecontracteerd is

Tijdige contractering

Op het moment dat jij je keuze maakt voor een nieuwe verzekering zijn de zorgverzekeraars en zorgverleners nog volop in onderhandeling. De contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is dan nog niet rond. Dit probleem is niet alleen de zorgverzekeraars te verwijten, maar feit is wel dat jij er de dupe van bent. Ondanks de stappen die al gemaakt zijn in de medisch specialistische zorg blijven wij pleiten voor tijdige contractering.

Alle contracten moeten halverwege november zijn afgerond, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor het volgende jaar. Iedere wijziging daarna kan namelijk afbreuk doen aan de keuze die je eerder gemaakt hebt.

Kap jij mee in deze Polisjungle? Help ons onze doelstellingen te verwezenlijken en geef je steun aan onze actie!