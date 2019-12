Antibioticaresistentie in de veehouderij

Nieuws | 21 mei 2015

Daling antibioticagebruik veeteelt stokt

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) meldt dat het antibioticagebruik in de Nederlandse veeteelt nauwelijks meer afneemt. In de pluimveehouderij is zelfs een stijging van 21% in een jaar waargenomen. De SDa constateert dat er grote verschillen zijn tussen verschillende veehouders in het gebruik, en veeartsen in het voorschrijven van antibiotica. De SDa adviseert de overheid om de achterblijvende bedrijven en veeartsen aan te sporen minder antibiotica te gebruiken en voor te schrijven. De PvdA heeft de minister inmiddels gevraagd welke maatregelen de overheid gaat nemen.