Evaluatie: beleid werpt vruchten af, en moet vol worden doorgezet

In 2012 constateerde de Consumentenbond dat nagenoeg alle onderzochte kipfilet besmet was met ESBL-bacteriën. Deze uitkomst leidde tot nogal wat reuring in de politiek, waardoor het antibioticaprobleem gelukkig hoger op de agenda kwam.



Gebruik antibiotica aan banden gelegd

Mede dankzij acties als Schone Kip van de Consumentenbond is het gebruik van antibiotica verder aan banden gelegd:

Het medicijngebruik is nu alleen nog toegestaan als ziekteverwekkende bacteriën het welzijn van de kippen bedreigen.

Alleen dierenartsen mogen nog antibiotica voorschrijven en leveren

Per pluimveehouder en dierenarts moet worden vastgelegd waar en wanneer antibiotica zijn gebruikt.

Een kippenboer of dierenarts die veel meer antibiotica verstrekt dan zijn collega's, moet zich daarvoor verantwoorden en een verbeterplan opstellen en uitvoeren.

Antibioticagebruik met bijna 50% verminderd

Deze aanpak begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. Sinds 2009 is het antibioticagebruik met bijna 50% verminderd. In 2015 moet dit 70% zijn, is de doelstelling van de overheid. De supermarkten en pluimveesector hebben een plan gesmeed om vanaf 2015 alleen nog kip te verkopen die niet meer dan twee dagen antibiotica heeft gehad, en die het ook op andere punten ietsje beter heeft dan de kip van vandaag.

Maatregelen breder trekken

De Consumentenbond is voorzichtig positief over de inspanningen om het antibioticagebruik terug te dringen. Maar we zijn er nog niet. Zo wordt bijvoorbeeld nog regelmatig illegaal antibioticagebruik ontdekt. Het is niet voor niets dat de Consumentenbond steeds voor voldoende onafhankelijke controles door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij pluimveehouders pleit. Recentelijk waarschuwde de NVWA voor nieuwe antibioticaschandalen. Bovendien houdt dit probleem niet op aan de grens. In de Verenigde Staten worden antibiotica nog steeds als groeibevorderaar ingezet. Ook binnen Europa is nog veel te winnen. De Consumentenbond werkt samen met buitenlandse consumentenorganisaties om de maatregelen breder te trekken.