Over de ESBL-actie

In onze supermarkten ligt nauwelijks kip dat niét besmet is met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Strijd samen met de Consumentenbond tegen het onnodig hoge gebruik van antibiotica. Twitter mee, deel onze facebook-posts en zet supermarkten, boeren, ministeries en (internationale) politiek aan tot actie!

Wat is het probleem?

Vrijwel álle kippen in de Nederlandse supermarkt zijn besmet met ESBL. Dat blijkt uit de test van de Consumentengids februari 2012. Maar liefst 99,3% van de kippen uit de reguliere veehouderij testte positief op ESBL; van de kippen uit de biologische sector was 97% besmet.

Wat is ons doel?

De Consumentenbond roept overheid, supermarkten én boeren op om zoveel mogelijk antibioticavrij te produceren. Dat moet kunnen. In andere landen, zoals Denemarken, kan het ook. In 2009 was minder dan 5% van de Deense kipfilets besmet.

UPDATE 18-11-2014: samen met BEUC, de Europese consumentenorganisatie, willen we bereiken dat er internationaal stevige maatregelen worden genomen. Lees het volledige standpunt van BEUC.

Wat zijn de struikelblokken?

Het probleem staat (eindelijk) inmiddels hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en ook de verantwoordelijke minister en staatsecretaris (Schippers en Bleker) erkennen de noodzaak van het terugdringen van antibioticagebruik. Waar de meningen in de politiek nog over verschillen is de manier van aanpak.

De Consumentenbond is zeker niet gerust op een goede afloop want:

Toezicht en controle is niet onafhankelijk en moet specifieker.

Het ministerie meldt nu een daling van 32% in antibioticagebruik, maar de cijfers zijn geleverd door de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van diergeneesmiddelen die geen belang hebben bij maatregelen. Er zijn geen duidelijke normen voor de hoeveelheid ESBL-bacteriën die op producten aanwezig mogen zijn .

. Supermarkten stellen dat ze daardoor weinig kunnen doen. Dit moet volgens het ministerie in EU-verband worden opgelost, wat nog vele jaren kan duren. Initiatieven vanuit de markt om kippen antibioticavrij op te fokken zijn nú al gestrand .

Megaslachterij Plukon stopte met het bieden van 1 cent extra voor antibioticavrije kippen aan kippenfokkers. Een ander experiment uit 2011 - het project Antibioticavrij produceren in de vleeskuikensector - is ook gestrand, aldus www.AgriHolland.nl.

Ze zijn dus gebaat bij verkoop. Deze 'apothekersfunctie' wordt door de politiek niet ongedaan gemaakt.

. En deze Productschappen voeren nu een deel van de maatregelen uit. Het is onduidelijk of een andere partij dit kan overnemen, aangezien de overheid alleen maar slinkt. Inmiddels komen ESBL-bacteriën ook op groenten en fruit voor.

Die worden rauw gegeten. De Consumentenbond dringt aan op spoedonderzoek om het risico voor de consument beter in kaart te brengen. Dit onderzoek is voor zover ons bekend nog steeds niet aangevangen.

Wat kun jij doen?

Twitter mee en help ons de campagne zoveel mogelijk te verspreiden. Met de resultaten van onze test, onze brieven en lobbyacties én jouw steun willen we supermarkten, boeren, ministeries en politiek blijven aanzetten tot het nemen van maatregelen.