Reactie van supermarkten en pluimveesector

In de brief schrijven de vertegenwoordigers van de sector: 'De algehele teneur over de pluimveesector is zeer negatief. Het is jammer dat hierdoor de positieve boodschap in het artikel, dat de consument zelf door hygiëneregels in acht te nemen in de keuken invloed heeft op het veilig consumeren van kip …. volledig ondersneeuwt.'

'Positief in het artikel is de insteek dat een goede hygiëne bereiding belangrijk is en dat daarmee het risico voor de volksgezondheid weggenomen kan worden.'



Voor de Consumentenbond is de brief vanuit de sector des te meer bewijs dat de overheid een belangrijke taak heeft om met strenge regelgeving te komen die het overmatige gebruik van antibiotica en besmetting met ziekteverwekker campylobacter aan banden moet leggen.