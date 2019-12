Meer keuze snel internet!

Nieuws | 10 november 2015

Algemeen Overleg Telecom verplaatst

Het Algemeen Overleg Telecom, het overleg waarvoor we input hebben gegeven met een brief aan de Tweede Kamer, is verplaatst van 12 naar 18 november 2015. In deze brief doen we aanbevelingen voor meer concurrentie voor snel internet.

