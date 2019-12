Snel internet; te weinig keus

Niet tevreden over je internetprovider? Overstappen naar een andere provider is niet altijd mogelijk: wie snel internet wil, heeft maar weinig te kiezen.

Hoeveel keuze heb je nu echt als je wilt overstappen naar een andere provider, maar wel snel internet wilt hebben? Onderzoeksbureau Stratix inventariseerde in opdracht van de Consumentenbond voor ruim 250.000 adressen hoeveel onafhankelijke providers er internet leveren en wat de maximaal leverbare snelheid is. De keuze valt tegen: veel Nederlanders kunnen kiezen uit slechts 1 of 2 providers, terwijl er in onze ogen voor échte concurrentie minstens 3 aanbieders moeten zijn.

30 Mbps: een kwart slechts 1 aanbieder

Stel: je wilt een abonnement met een internetsnelheid van 30 Mbps. Een kwart (25,1%) van de consumenten kan dan slechts kiezen uit 1 aanbieder en nog niet de helft kan kiezen uit 2 aanbieders (45,1%). Slechts 22,6% kan kiezen uit 3 of meer providers, wanneer pas echt sprake is van concurrentie. Overigens is een snelheid van 30 Mbps op 7,2% van de adressen in Nederland niet eens haalbaar.

Hoe hoger de snelheid, hoe minder keuze er is: wie een snelheid van 200 Mbps wil, kan in de meeste gevallen (68,1%) maar bij 1 provider terecht. Slechts 9,6% kan kiezen uit 2 providers en 11,5% uit 3 of meer.

Bij lagere snelheden is de keuze wel in orde. Voor 10 Mbps kan 62,1% van de Nederlanders bij 3 of meer providers terecht en heeft 26,1% in elk geval nog de keuze uit 2.

In onderstaande infographic vind je de keuze per internetsnelheid.

Grote steden

Opvallend genoeg is de keuze in de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voor snel internet niet groter dan gemiddeld in Nederland, maar juist iets beperkter. Vooral bij de hogere internetsnelheden: in de grote steden kan 70,7% voor 100 Mbps maar bij 1 provider terecht, gemiddeld in Nederland is dit 55,6%. In de 4 grote steden heeft 13% keuze uit 2 providers voor die snelheid, terwijl het landelijk gemiddelde op 22,3% ligt.

Buiten de bebouwde kom

Wie buiten de bebouwde kom woont, heeft nog veel minder keuze. Ruim de helft (51%) van de adressen buiten de bebouwde kom kan niet eens 30 Mbps krijgen. 36,4% kan bij 1 provider terecht (veelal de kabelaar) en 10,8% bij 2.

Uitzonderingen

Niet overal in Nederland is er te weinig keuze. Een goed voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is om veel keuze te hebben is Harderwijk. In Harderwijk zijn er maar liefst 6 aanbieders die een snelheid van 50 Mbps of hoger leveren.

Wie ontevreden is over zijn verbinding of provider heeft dus meer dan genoeg keuze om over te stappen, zonder te hoeven inleveren op internetsnelheid. Dat is precies wat de Consumentenbond wenst voor alle consumenten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Stratix in opdracht van de Consumentenbond. Stratix voerde een representatieve, aselecte steekproef uit op 10.000 locaties binnen de bebouwde kom en 10.000 daarbuiten. Deze in totaal 20.000 meetlocaties van 100 bij 100 meter bevatten ruim 258.000 adressen, meer dan 3% van de Nederlandse adressen in woonkernen en het buitengebied.

Het onderzoek richtte zich op onafhankelijk aanbod. Alleen onafhankelijke aanbieders met een eigen aansluitnet of fysieke toegang tot zo'n aansluitnet, waarop ze hun eigen apparatuur hebben aangesloten. Zij hebben daardoor zelf invloed op de maximale internetsnelheid. Providers die de verbinding van een andere provider als het ware inkopen zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Download het onderzoeksrapport

Alle meetresultaten met toelichting zijn na te lezen in het onderzoeksrapport van Stratix (pdf). Dit rapport is toegestuurd aan het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

