Open het netwerk!

Ik maak mij als campagneleider beroepshalve weleens druk. Bijvoorbeeld omdat er al jaren te weinig échte keus is als het gaat om snel internet.

Gelukkig is er glasvezel. Maar de uitrol ervan verloopt langzaam. Voor de anderen is er alleen snel internet via de kabel - meestal van Ziggo. Het alternatief is dan DSL via de koperen lijn van KPN. Daarmee haal je helaas maar op weinig locaties 50 Mbps of meer. KPN is wel bezig de snelheid op te voeren: op sommige adressen zelfs tot 100 à 200 Mpbs.

Goed nieuws toch? Nou, nee. Voor de upgrade was een technische ingreep nodig waardoor andere aanbieders op dat netwerk geen eigen technieken meer kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft KPN de uitrol van glasvezel sterk vertraagd, sinds KPN Reggefiber heeft overgenomen, het grootste bedrijf dat glasvezel aanlegt. KPN kiest liever voor het voordeliger upgraden van DSL, dat dus tegelijkertijd 'op slot' gaat.

Eén oorzaak zit diep: KPN en Ziggo bieden ook diensten over hun eigen netwerk aan. Dan is het logisch dat ze hun netwerken liever dicht houden voor andere aanbieders.

Met de nieuwe samenwerking van Ziggo en Vodafone wordt het er, vrees ik, niet beter op. Naast KPN wordt Ziggo/Vodafone dan de enige partij met een eigen vast én mobielnetwerk. Twee (nu al grote) aanbieders is onvoldoende voor goede concurrentie. Daarom moeten vaste netwerken écht open worden gesteld voor andere aanbieders. Geef je mening met een reactie onderaan dit artikel.

Lees meer: