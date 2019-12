Waalre en Harderwijk: internetwalhalla's

In zowel Waalre als Harderwijk is er voor consumenten veel keuze voor snel internet. In Waalre leveren 5 aanbieders snel internet van 50 Mbps of meer en in Harderwijk maar liefst 6! Hoe kan het dat de bewoners van deze gemeentes zoveel keuze hebben? De Consumentenbond bracht zowel CAI Harderwijk als KT Waalre (de netwerkleveranciers) een bezoek.

Opvallende kenmerken van de netwerken

Wat valt er op bij de internetnetwerken in Waalre en Harderwijk? Onze belangrijkste conclusies:

Bij zowel KT Waalre als CAI Harderwijk is de infrastructuur gescheiden van de diensten en beide netwerkleveranciers hebben een focus op het netwerk. KT Waalre en CAI Harderwijk zijn stichtingen zonder winstoogmerk. De stichtingen bieden geen eigen diensten aan en er is geen belang om bepaalde diensten voor te trekken. Ze investeren in het netwerk en houden dat netwerkopen zodat andere aanbieders daarvan gebruik kunnen maken. Andere aanbieders kunnen zowel het netwerk als de techniek huren, maar alleen het netwerk huren en gebruikmaken van de eigen techniek kan ook. Beide stichtingen hebben in een eerste stap in de jaren '00 hun kabelnetwerk open gesteld. De bedrijven moesten investeren in het bouwen van (CMTS)-capaciteit, want daardoor was er meer gebruik van het kabelnetwerk mogelijk. Zowel KT Waalre als CAI Harderwijk leveren op het kabelnetwerk onder hun eigen naam analoge televisie. Andere aanbieders leveren over hetzelfde coax-netwerk (alleen) internet en digitale televisie. Beide bedrijven investeren in glasvezel. Dit werkt hetzelfde als hun kabelnetwerk: providers kunnen glasvezel huren en hun eigen apparatuur in de POP (wijkcentrale) plaatsen. Ze kunnen ook gebruikmaken van de apparatuur van de stichtingen. In heel Harderwijk ligt nu glasvezel naar 19.500 woningen en 55% daarvan wordt gebruikt. In Waalre ligt voor iets meer dan de helft van de woningen glasvezel. Aan het ontsluiten van de buitengebieden wordt in beide gemeenten gewerkt.

Haken en ogen aan een open kabelnetwerk

Uit de gesprekken met CAI Harderwijk en KT Waalre blijkt dat het kabelnetwerk open kán, maar de bandbreedte moet worden vergroot en met name voor de upstreamkanalen moet 'ruimte' worden gemaakt. Er moeten daarom CMTS-platforms worden bijgebouwd. Dat komt omdat:

Meer consumenten internet zijn gaan gebruiken. Consumenten gebruik (zijn gaan) maken van diensten met hogere bandbreedtes zoals videodiensten (Netflix en Uitzending Gemist). Grote kabelmaatschappijen de capaciteit voor eigen dienstverlening willen reserveren. De grote kabelmaatschappijen stellen die capaciteit daarmee niet beschikbaar aan derden. Ook zijn ze niet bereid om diensten van meerdere aanbieders over een CMTS-platform te laten lopen, terwijl dit wel één van de technische mogelijkheden zou zijn om meerdere aanbieders toegang te geven op het kabelnetwerk .

In zowel Harderwijk als Waalre is (CMTS)-capaciteit bijgebouwd en daardoor was gebruik van het kabelnetwerk door meerdere aanbieders mogelijk. Omdat ook Ziggo meer consumenten sneller internet wil bieden, heeft zij hierin geïnvesteerd en zal dat blijven doen. Zo bediende Ziggo 'vroeger' ongeveer 2000 huishoudens per CMTS-platform, terwijl dat er nu zo'n 500 zullen zijn. Aan deze nieuwe aanbouw en technieken zou de overheid kunnen gaan stellen.

Kosten voor bouw van CMTS-platforms

De kosten voor het bouwen van een nieuw CMTS-platform worden geschat op zo'n €40.000,-. Wat daar nog bij komt, zijn de investeringen in kabelmodems en netwerkbekabeling. Ook moet een nieuw toetredende provider investeren in technische kennis bij zijn klantenservice. Het netwerk via de kabel is immers een andere techniek en vraagt om andere klantoplossingen.

Analoge televisie gebruikt veel bandbreedte

Analoge televisie gebruikt veel bandbreedte over de kabel. Om een idee te geven: één analoge televisiezender neemt 8 Mhz in, terwijl in de bandbreedte van die ene analoge tv-zender ongeveer 50 Mbps internet kan worden geleverd. Analoge televisie van 30 televisiezenders neemt dus 30x8 = 240 Mhz bandbreedte in - en dus ongeveer 1500 Mbps internet. Op dit moment is er in totaal 860 Mhz bandbreedte beschikbaar. Er blijft dus 640 Mhz (ongeveer 75%) over en die bandbreedte moet ook nog eens verdeeld worden over meerdere aanbieders. Deze waarden verschillen overigens per gemeente.

Aandacht voor ontwikkelingen in glasvezel

Zowel CAI Harderwijk als KT Waalre benadrukken dat glasvezel de toekomst is en dat ze daarom daarin investeren. Ze zeggen verder dat het belangrijk is dat andere aanbieders kunnen concurrerenmet hun eigen techniek en bedrijven die dat niet willen of kunnen betalen, apparatuur van de netwerkbeheerder kunnen huren. Ze beschrijven daarmee twee manieren om te toegang te krijgen:

Huur van lijn én apparatuur van de netwerkbeheerder. Dit heet ODF: passieve netwerktoegang.

Huur van de lijn maar gebruik van eigen apparatuur.

Het is belangrijk dat glasvezel volgens het 'point-to-point'-principe wordt aangelegd, want alleen dan kunnen aanbieders gebruik maken van hun eigen apparatuur in de hoofdkast. In sommige landen in Europa wordt glasvezel volgens het GPON-protocol uitgerold, maar bij deze techniek moet apparatuur gedeeld worden en dan zitten aanbieders niet meer zelf aan de knoppen.

CAI Harderwijk wint European Broadband award

Op 16 november 2015 kreeg CAI Harderwijk de Europese Breedbandprijs uit handen van Günther H. Oettinger, de Europese Commissaris voor Digitale economie en samenleving. CAI Harderwijk won deze prijs in de categorie 'open toegang en concurrentie' omdat zij zoveel keuze bieden voor consumenten.

Meer keuze: het kan dus wél

Harderwijk en Waalre laten zien dat meer keuze voor consumenten wél mogelijk is. Bovendien blijkt dat het scheiden van netwerk en diensten succesvol is. Deze voorwaarde en de eisen aan te ontwikkelen netwerken, zullen we meenemen in onze verdere communicatie richting Minister Kamp (Minister van Economische Zaken). Wil jij ook meer keuze voor snel internet? Steun dan de actie!

