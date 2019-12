Snel internet via DSL groeit

Wie snel internet wil, was lange tijd aangewezen op een abonnement via kabel of via glasvezel. Internet via de telefoonlijn, oftewel DSL, was vaak geen optie. Maar de situatie is het afgelopen jaar verbeterd dankzij werkzaamheden van netwerkeigenaar KPN.

Helft haalt 50 Mbps

In mei 2016 is het percentage huishoudens dat via DSL minstens 50 Mbps (megabits per seconde) kan halen gestegen van 30% naar 50% ten opzichte van het jaar daarvoor. KPN heeft vooral geïnvesteerd in snel internet vanaf 100 Mbps: waar vorig jaar juli 12% van de DSL-klanten 100 Mbps kon halen, is dat nu gegroeid naar 30%. Ook kan inmiddels 1 op de 10 DSL-klanten een snel DSL-abonnement met 200 Mbps nemen.

Hoe hebben we getest?

We deden een steekproef op 20.000 plekken in Nederland met daarbinnen ruim 250.000 adressen waar internet via DSL geleverd kan worden. Om de voortgang te meten van de uitrol van DSL door KPN voerden we het onderzoek het afgelopen jaar 3 keer uit, in:

juli 2015

december 2015

mei 2016

In onderstaande grafiek zie je het aantal huishoudens dat een bepaalde maximale DSL-snelheid kon ontvangen op 3 verschillende momenten het afgelopen jaar. In de cirkels staat hoe de verdeling was in juli 2015 (links) en mei 2016 (rechts).

Huishoudens met langzaam internet hebben minder geprofiteerd

De groep huishoudens met langzaam internet (1-24 Mbps) is nog steeds het grootst. Daarbij hebben relatief weinig huishoudens in deze groep geprofiteerd van de inspanningen van KPN: maar iets meer dan 30% heeft een snelheidsverhoging gekregen. Terwijl meer dan 80% van de huishoudens met een snelheid van 50-99 Mbps een hogere snelheid kreeg. Zelfs iets meer dan de helft van de huishoudens die al konden beschikken over 100 Mbps of meer is naar een nog hogere snelheid gegaan. Een belangrijke reden voor het achterblijven van upgrades voor de huishoudens met lage snelheden is dat veel van die huishoudens in de buitengebieden liggen, waar het (relatief) kostbaarder is om investeringen te doen in het DSL-netwerk.

Werk aan de winkel

KPN zet de laatste jaren nieuwe technieken in om sneller internet mogelijk te maken op het oude telefoonnetwerk. KPN belooft dat voor eind 2016 85% van de huishoudens wordt voorzien van minimaal 100 Mbps. Zover is KPN nog niet. Onder de 85% vallen weliswaar zowel DSL- als glasvezelverbindingen, maar ook met het glasvezelaanbod erbij wordt nog niet de beloofde 85% van de huishoudens met ten minste 100 Mbps bedient.

Minder innovatie

Andere aanbieders, zoals Tele2 en Online, kunnen over het netwerk van KPN ook internet en andere diensten aanbieden (bijvoorbeeld televisie). Ze hebben daarbij echter geen toegang tot het netwerk van KPN en zitten niet zelf 'aan de knoppen'. De aanbieders die gebruikmaken van KPN's netwerk kunnen daardoor nooit zelf de eerste zijn die met een nieuwe techniek op de markt komen. Zij zijn volledig afhankelijk van netwerkinnovaties of upgrades van KPN.

Te weinig keuze voor snel internet

In september 2015 lanceerde de Consumentenbond de campagne Meer keuze voor snel internet! We concludeerden dat consumenten te weinig keuze hebben als het aankomt op een internetabonnement met een snelheid van 30 Mbps of meer. Slechts 23% van de Nederlanders had toen keuze uit 3 of meer aanbieders. Wij vinden dat er meer concurrentie moet zijn tussen internetproviders, bijvoorbeeld door het openstellen van álle netwerken. Vind jij ook dat je te weinig keuze hebt? Steun onze actie!

