Over de actie 'Meer keuze snel internet'

Wat is het probleem?

Consumenten hebben te weinig te kiezen als ze snel internet willen. Uit onderzoek blijkt dat hoe sneller het internet is, hoe minder keuze consumenten hebben. Bij een internetsnelheid van 30 Mbps of meer heeft maar 23% van de Nederlanders keuze uit 3 of meer aanbieders. We hoorden dit al veel terug in meldingen van consumenten en nu tonen we het aan met de resultaten van dit onderzoek.

Waarom keuze uit 3 of meer aanbieders?

Twee aanbieders is niet genoeg; voor voldoende concurrentie zijn er 3 écht verschillende aanbieders nodig. Overigens is er voor een kwart van de consumenten geen keuze als zij een internetsnelheid van tenminste 30 Mbps willen: zij hebben maar 1 aanbieder die deze snelheid kan leveren.

Mochten zij niet tevreden zijn over die aanbieder, dan kunnen ze dus niet overstappen naar een andere aanbieder zonder een lagere internetsnelheid voor lief te nemen.

Wat betekent 'echte keuze'?

Met 'echte keuze' en 'echt verschillende aanbieders' bedoelen we een écht verschillend aanbod. Het gaat ons om aanbieders die zelf invloed hebben op de te leveren snelheid. Op veel adressen kunnen consumenten weliswaar kiezen voor verschillende merken voor vast internet, zoals bijvoorbeeld XS4ALL en Online.nl, maar dit is vaak wederverkoop: de providers betalen KPN voor de internetverbinding en bieden dezelfde internetsnelheid aan. In sommige gevallen kan aanbod wel concurrerend zijn, bijvoorbeeld van een aanbieder via glasvezel ten opzichte van een andere via de kabel.

Hoe zit het met televisie en telefonie?

In dit onderzoek hebben we alleen gekeken naar de maximaal haalbare internetsnelheid. Providers die de internetverbinding over het netwerk van een andere provider inkopen, kunnen geen hogere internetsnelheid leveren dan de maximale snelheid die over dat netwerk mogelijk is, maar wel andere diensten aanbieden. Zo kunnen de diensten verschillen in aantal en soort tv-zenders, telefonietarieven, klantenservice en prijzen.

Waarin verschilt dit onderzoek?

De methode die bij dit onderzoek is gebruikt, verschilt van eerdere onderzoeken, omdat is gekeken naar hoeveel keuze consumenten op hun woonadres hebben. Dat is reëler, want als iemand in Eindhoven woont, kan niet worden verwacht dat hij of zij verhuist naar Harderwijk om daar gebruik te kunnen maken van snel internet. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat er maatregelen voor meer concurrentie moeten worden genomen.

Bovendien hebben we gekeken naar de daadwerkelijk geleverde snelheid en niet de snelheid waarmee aanbieders adverteren. Onder meer het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kijken in hun onderzoeken en marktanalyses naar de geadverteerde snelheden. Ook worden dan alleen landelijk gemiddelden bekeken. De keuzemogelijkheden (en het gebrek daaraan) per woonadres worden niet inzichtelijk gemaakt.

Wat moet er gebeuren?

Het probleem is groot en dus moeten er maatregelen worden genomen. De Consumentenbond vindt dat alle netwerken voor snel internet opengesteld moeten worden en daarmee toegankelijk moeten worden voor nieuwe providers, zodat zij op die netwerken écht onderscheidend internet kunnen leveren. Bovendien vinden wij dat de toegang voor derden laagdrempelig moet zijn. Zo moet worden voorkomen dat een kleinere provider met (vooralsnog) weinig klanten te hoge vaste kosten voor toegang betaalt. Het is een complexe situatie, die alleen met medewerking van de politiek, ACM en de aanbieders kan worden opgelost. Gemeentes Harderwijk en Waalre laten overigens zien dat meer échte concurrentie mogelijk is.

Wat kan ik zelf doen?

Heb je zelf last van langzaam internet thuis? Ga dan eerst na of je de beloofde snelheid van je provider wel krijgt. Doe hiervoor een snelheidstest op www.speedtest.net en controleer op de site van de provider welke snelheid haalbaar is op jouw adres. Meer informatie vind je in ons stappenplan. Hier vind je ook tips wat je kunt doen als je provider een lagere snelheid levert dan beloofd.

Levert je provider wel de beloofde snelheid, maar heb je toch last van een slechte of trage verbinding via wifi? Lees dan ons stappenplan om je internet te versnellen.

Wil je een hogere snelheid dat je huidige provider kan leveren? Dan zit er niets anders op dan overstappen op een andere provider. In onze internetvergelijker kun je met de postcodecheck controleren welke providers bij jou thuis internet leveren. Doe op de website van de provider een postcodecheck om de beloofde snelheid op jouw adres te achterhalen.

Doe mee!

Vind jij ook dat er meer concurrentie moet komen? Steun onze actie en vraag je vrienden of familie om dat ook te doen!