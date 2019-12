Veel te veel suiker

Nieuws | 3 juli 2018

Fabrikanten gebruiken te veel suiker

Vergelijkbare voedingsmiddelen verschillen onderling enorm in de hoeveelheid toegevoegd suiker. Zo stopt de ene fabrikant 7 suikerklontjes in zijn teriyaki woksaus en de ander maar 1,5. Veel fabrikanten kunnen een stuk minder scheutig zijn en de overheid moet regie nemen in het verminderen van suiker.