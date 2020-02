Overbodige suikers

Probleem

Aan veel producten voegen producenten suiker toe. Terwijl het juist allemaal wel wat minder kan én moet. Meer suiker, maakt een product namelijk niet beter. Dat blijkt ook wel uit ons onderzoek uit 2018. Wat bleek: de verschillen in suikergehalte zijn soms erg groot tussen vergelijkbare producten.

Minder suiker, het kan wél!

Het is dus wél mogelijk om producten te maken waar aanzienlijk minder suiker in zit. In een granenreep van Ravensbergen zit bijvoorbeeld 7 gram toegevoegde suiker, terwijl er in een vergelijkbare Bolletjereep maar 2 gram zit. En de Fairtrade Original Woksaus Teriyaki bevat maar liefst 28 gram toegevoegde suiker per portie, ruim 4 keer zoveel als in de Go-Tan Teriyaki saus.

Aanpak

De overheid ontwikkelt in 2020 een nieuwe aanpak voor gezondere levensmiddelen met minder toegevoegde suikers, verzadigd vet en zout. Het huidige Akkoord Verbetering Productsamenstelling is volgens ons te weinig ambitieus. Het richt zich namelijk maar op een klein deel van alle producten, in een beperkt aantal productgroepen. We dringen bij het ministerie van VWS aan op een ambitieuze aanpak van productverbetering, zodat consumenten veel makkelijker minder suiker binnenkrijgen.

