We krijgen veel te veel toegevoegde suikers binnen

Producten lijken vaak gezond, maar er wordt door fabrikanten vaak stilletjes suiker toegevoegd, dit noemen we de zogenoemde sluipsuikers. Hierdoor is het voor consumenten vrijwel onmogelijk om niet teveel suiker binnen te krijgen.

Suikerinname loopt steeds verder op

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat we nu dagelijks al 20 klontjes (of zo’n 80 gram) suiker binnen krijgen. Het advies van de World Health Organisation is niet meer dan 50 gram – oftewel zo’n 12 klontjes – vrije suikers per dag. Liefst de helft.

Het gaat dan met name om de onnodig toegevoegde suikers. Dat er in taart of koek suiker zit, is logisch. Maar waarom moet er zoveel suiker worden verwerkt in vruchtenyoghurt? Het zou zoet moeten zijn vanwege de van nature aanwezige melksuiker (lactose) en de toegevoegde vruchten, maar die zijn meestal grotendeels vervangen door een aroma.

Hoeveelheid suiker in supermarktproducten

In juli 2018 stelde de Consumentenbond een fictief dagmenu samen van supermarktproducten die op het oog gezond lijken en vergeleek telkens de hoeveelheid suiker in soortgelijke producten. Hiermee blijk je gemiddeld 110 gram (of 27 klontjes) per dag binnen te krijgen. En als je het erg bont maakt en overal de meest suikerrijke producten weet uit te kiezen, blijk je zelfs 160 gram (40 klontjes) suiker te consumeren. Kan het ook lukken de norm wel te halen? Zelfs als je uit de lijst steeds de suikerarmste versies weet uit te kiezen, blijk je nog op 66 gram (16 klontjes) uit te komen.

De verschillen tussen de producten bleken enorm. Een beker Wienermelange van Aldi bevat 10,5 gram suiker, 2,5 keer zoveel als een soortgelijk product van Jumbo. In een granenreep van Ravensbergen zit 7 gram suiker, terwijl in een vergelijkbare Bolletjereep maar 2 gram suiker zit. Maar de Fairtrade Woksaus Teriyaki spant de kroon met 28 gram suiker per portie, ruim 4 keer zoveel als in de Go-Tan Original Teriyaki saus.

Er is daar dus nog een wereld te winnen. Het is daarom de taak van fabrikanten, horeca en cateringbedrijven om minder suiker in hun producten te stoppen.

