De Consumentenbond is niet tegen Facebook. Facebook kan namelijk een nuttig en leuk platform zijn om te gebruiken, mits het zich aan de (privacy)wet houdt. Veel consumenten zitten op Facebook en lezen, delen en interacteren. Ook wijzelf maken er gebruik van om informatie te delen met onze achterban en om vragen van consumenten te beantwoorden.

We doen dit op een zo'n privacy-vriendelijk mogelijke manier. Op onze site plaatsen we Facebook tracking elementen om Facebook gebruikers (opnieuw) te kunnen bereiken met onze boodschappen, via het Facebook platform. We plaatsen deze tracking elementen echter pas als je ermee instemt als bezoeker, via de cookie-dialoog. Dit cookie-statement is duidelijk over wat we willen doen met de tracking en wat de gevolgen zijn. Bij onze cookie-dialoog kun je cookies weigeren en toch de site op.

Facebook zelf moet echter wel de eigen zaakjes op orde hebben. Ons doel is ervoor te zorgen dat Facebook zich aan de privacyregels gaat en blijft houden. Want dat is in het belang van ons allemaal.