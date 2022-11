Goed om te weten

Gratis en vrijblijvend

Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

No cure, no pay

Deelname is op basis van ‘no cure, no pay’. Het vergoedingspercentage is maximaal 25% inclusief btw van het voor jou behaalde resultaat. Als er geen resultaat wordt behaald, dan hoef je niets te betalen.

Meedoen of steunen

We eisen compensatie voor TikTok-gebruikers die minderjarig zijn of waren. Maar ben je een TikTok-gebruiker boven de 18 jaar of heb je geen TikTok-account? Door je aan te melden steun je onze claim en maak je een vuist tegen TikTok’s wanpraktijken.