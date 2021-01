Bedankt voor het delen van je ervaring

Dankzij jouw melding krijgen wij een goed beeld van welke problemen er nog spelen bij luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en bemiddelaars. Heb je nu juridisch advies nodig? Dan is ons lidmaatschap Geld & Recht misschien iets voor jou.

Persoonlijk juridisch advies

Soms kun je wel wat juridisch advies gebruiken. Heb je een probleem met een reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij, bemiddelaar, vakantiepark of ander bedrijf? Met een lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd krijg je onbeperkt toegang tot onze voorbeeldbrieven en advies van juridisch experts.

Ben je nog geen lid van de Consumentenbond, maar wil je wel juridisch advies? Geen probleem. Word lid van Geld & Recht. Dan helpen we je direct. Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar en er is geen wachttijd voor nieuwe leden.

Vertel me meer

Samen sterker

De Consumentenbond komt op voor jouw rechten. Niet alleen door persoonlijk juridisch en financieel advies en goede voorbeeldbrieven. Wij maken ons ook sterk voor betere wetten en regels voor consumenten. En we bestrijden misstanden. Want het consumentenrecht kan onze steun wel gebruiken.