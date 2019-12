Verborgen vetten

Nieuws | 20 april 2015

Oproep aan Europese Commissie om haast te maken met ban op transvet

De Europese koepel van consumentenorganisaties, BEUC, roept de Europese Commissie per brief op om zo snel mogelijk voortgang te maken met het uitbannen van transvet. In EU Verordening No. 1169/2011 is vastgelegd dat de Commissie een rapport zal publiceren over dit onderwerp. De Nederlandse regering is, net als de Consumentenbond, voorstander van een wettelijk verbod op industrieel geproduceerd transvet.

Lees de brief van BEUC aan EU voorzitter Juncker