Wat moet er gebeuren?

Wij willen dat fabrikanten de vetzuursamenstelling van producten veranderen. Verzadigde vetten moeten zoveel mogelijk vervangen worden door onverzadigde vetten. Dat gaat niet vanzelf, maar willen we via stevige afspraken verankerd zien!

Verzadigd vet terugdringen

Fabrikanten moeten door strenge en waterdichte afspraken gedwongen worden de verhouding tussen verzadigd en onverzadigd vet te verbeteren.

In het akkoord dat de Minister met de branche heeft gesloten, is een einddoel voor 2020 opgenomen: iedereen die volgens de aanbevelingen eet, krijgt dan niet te veel zout, suikers en verzadigde vetten binnen. Dit akkoord biedt perspectief op verbetering, maar er zijn extra waarborgen nodig om de doelstellingen daadwerkelijk te halen:

Niet alle relevante branches zijn vertegenwoordigd.

Bedrijven kunnen er binnen branches mee wegkomen als zij toch te weinig doen;

De adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie worden niet serieus genoeg genomen door de stuurgroep van het akkoord. (meer informatie)



Met name voor vleesproducten, zoals slavinken, geldt dat er goede afspraken moeten komen voor verbetering van de vetzuursamenstelling. Deze sector ontbreekt nagenoeg in het akkoord!

Ban op transvet

In Nederland zijn transvetten voor het overgrote deel vrijwillig door fabrikanten uit producten verwijderd. Dat is niet in heel Europa het geval. Met name in Oost-Europese landen stoppen fabrikanten nog transvetten in de producten. Daarom pleiten wij in Europees verband voor een wettelijk verbod op transvetten, zoals dat al bestaat in Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland.

Vloeibaar frituren in de horeca

Het is de bedoeling dat snackbars en andere horecagelegenheden zo veel mogelijk in vloeibaar vet frituren. Vloeibaar vet geeft even lekkere friet en snacks, en leidt tot grote gezondheidswinst.