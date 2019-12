AH Marie biscuits

Een koekje bij de koffie of thee is altijd lekker, zo ook een simpel biscuitje van AH Basic. Maar om een koekje nou een 'bewuste keuze' te noemen en een blauw Vinkje te geven is toch een vreemde zaak. Per 100 gram bevatten de Marie biscuits van de Albert Heijn 13 gram vet waarvan bijna de helft verzadigd vet is. Daarnaast bestaat het koekje voor 1/5 uit suiker. Laat de suiker voor in je koffie of thee dus maar zitten.