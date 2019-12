Albert Heijn Achterham

Deze ham van Albert Heijn is door het Vinkje bestempeld als een gezondere keuze. Het is inderdaad een mager product en bevat weinig suiker. Daartegenover staat wel een erg hoog zoutgehalte. Maar liefst 2,3 gram van de 100 gram ham bestaat uit zout. Niet echt gezond aangezien de meeste Nederlanders per dag veel meer zout binnenkrijgen dan gezond is.