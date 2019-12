Chocomel

'Chocomel mager' mag dan weinig vet bevatten, maar dit maakt het nog geen gezondere keuze. Er zit namelijk een flinke hoeveelheid suiker in deze drank. Met een beker van 250 ml krijg je maar liefst 6 klontjes suiker binnen! Zoveel suiker is allesbehalve een gezondere keuze, ook al bestaat een gedeelte hiervan uit melksuiker (lactose). De Gezondheidsraad adviseert om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te consumeren en dat is niet voor niets.