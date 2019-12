DubbelFriss Appel & zwarte bessen

DubbelFriss met appel en zwarte bessen. Dat klinkt lekker fris en fruitig! Maar zoveel fruit is er niet te vinden in dit drankje, ongeveer 1/7e bestaat uit vruchtensap. Op de verpakking staat dat dit product 30% minder suiker bevat maar met een glas van 250 ml werk je alsnog heel wat suiker naar binnen, zo'n 16 gram. Dat staat gelijk aan 4 suikerklontjes. Dat is een hoop suiker om de dorst te lessen. Tóch prijkt het logo 'bewuste keuze' op dit product.