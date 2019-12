Jumbo Varkensvleesbapao

Een broodje bapao is lekker makkelijk, even in de magnetron en klaar is Kees. Het groene Vinkje op de verpakking van Jumbo's varkensvleesbapao geeft aan dat dit ook nog eens een 'gezondere keuze' zou zijn. 'Mooi!' zou je denken. Maar wie de verpakking beter bekijkt vervalt al snel in twijfel. Dit broodje bevat 2,4 gram verzadigd vet en 8,3 gram suiker. Dat is meer suiker dan een portie jam of pure chocoladepasta op je boterham. Daarnaast bevat 1 broodje al 20% van de dagelijkse maximumdosis zout.