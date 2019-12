Veelgestelde vragen Actie Vliegtickets

Wat betekent overdraagbaarheid?

De Consumentenbond wil dat passagiers met een los gekocht vliegticket, die onverhoopt niet op reis kunnen, hun ticket onder bepaalde voorwaarden standaard kunnen overdragen aan een andere passagier. Al dan niet tegen een vergoeding.

Welke voorwaarden?

De Consumentenbond wil geen woekerhandel in tweedehands vliegtickets. Daarom vinden wij dat het ticket voor ten hoogste de oorspronkelijke prijs mag worden doorverkocht.

Degene die het ticket koopt, moet in dezelfde categorie vallen als de verkoper. Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat iemand van 25 jaar oud een ticket met een kindertarief, of een met 'Frequent Flyer miles' gekocht ticket kan gebruiken.

Het ticket moet tijdig voorafgaand aan de vlucht worden overgedragen. De luchtvaartmaatschappij moet namelijk een redelijke periode hebben om de wijziging te verwerken. Wij stellen voor om aan te sluiten bij het wettelijke minimum dat geldt bij het overdragen van pakketreizen, namelijk 7 dagen voor vertrek.



Krijg je je geld dan niet terug bij annulering?

Als je geen annuleringsverzekering of een duurder flexibel ticket hebt: nee. De annuleringskosten van de meeste luchtvaartmaatschappijen zijn bij de meeste tickets 100%. Oftewel, je krijgt niets terug als je annuleert. Terwijl de luchtvaartmaatschappij jouw plek daarna nog een keer verkoopt. Wij vinden dat een scheve, onredelijke situatie.

Kun je niet beter een annuleringsverzekering afsluiten?

Dat is aan te raden, zeker als je een duur ticket hebt geboekt. Of als je bij het boeken al weet dat het onzeker is of de reis kan doorgaan, bijvoorbeeld omdat een naast familielid ernstig ziek is.

Maar er zijn ook situaties die niet onder de dekking van de meeste annuleringsverzekeringen vallen. Zoals het Zika-virus in Zuid-Amerika, dat ernstige schade kan veroorzaken bij ongeboren baby's. In dit soort gevallen vinden wij het onredelijk dat de passagier geen andere optie heeft dan niet reizen en toch het volle pond betalen.

Krijg je dan geen handel in vliegtickets?

Tot op zekere hoogte wel. Ten eerste gaat de reis van de meeste passagiers natuurlijk gewoon door, zoals gepland. Van de groep die niet op reis kan, wordt een deel van de gevallen gedekt door de annuleringsverzekering. Of zij hebben een (vaak duurder) flexibel ticket.

Voor de groep die hier buiten valt, vinden wij het onredelijk als zij het volle pond moeten betalen, terwijl ze niet op reis kunnen. De Consumentenbond wil geen woekerhandel in tweedehands vliegtickets. Daarom vinden wij dat het ticket voor maximaal de oorspronkelijke prijs mag worden doorverkocht.

Is het niet gevaarlijk om tickethandel mogelijk te maken?

Dat denken wij niet. De koper van het ticket moet zich bij de luchtvaartmaatschappij melden als de 'nieuwe' passagier en krijgt te maken met dezelfde checks en voorwaarden als de oorspronkelijke passagier.

Is dit administratief niet heel lastig voor de luchtvaartsector?

Het zal administratief gezien in elk geval niet veel lastiger zijn dan het annuleren van een ticket en de stoel vervolgens nog een keer verkopen.

Daarnaast is het bij pakketreizen (een bij een reisorganisatie tegelijk geboekte vlucht en hotel) wettelijk mogelijk om - onder bepaalde voorwaarden - de reis over te dragen aan een andere reiziger. Dit heet wettelijk: indeplaatsstelling. Als het met vliegtickets in een pakketreis kan, moet het ook met losse vliegtickets kunnen.

Mogen luchtvaartmaatschappijen kosten rekenen voor het overschrijven van het ticket naar de nieuwe passagier?

Wat ons betreft mogen luchtvaartmaatschappijen redelijke administratieve kosten in rekening brengen voor het overschrijven.

Hoe hoog dat precies is, kunnen wij niet vooraf bepalen. Maar de kosten moeten in verhouding staan tot de administratieve moeite die ermee gemoeid is, en het overdragen niet zo onaantrekkelijk maken dat het feitelijk geen zin heeft

Waarom een burgerinitiatief?

De Consumentenbond sluit zich aan bij een burgerinitiatief van reismarktplaats TradeYourTrip, om overdraagbaarheid van losse vliegtickets standaard mogelijk te maken.

Als we 40.000 handtekeningen verzamelen, komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan de regering vragen om de overdraagbaarheid van vliegtickets mogelijk te maken, of om hiervoor te pleiten in Brussel.

Wat houdt de samenwerking met TradeYourTrip in?

De Consumentenbond werkt alleen samen met TradeYourTrip in het kader van het verzamelen van de handtekeningen voor dit burgerinitiatief. Wij spreken ons (hiermee) niet uit over hun overige activiteiten.