Gesjoemel met voedsel

Nieuws | 13 februari 2015

Vlees in rundvleeskroketten ver te zoeken

In rundvleeskroketten zijn nauwelijks stukjes en draadjes vlees te vinden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, terwijl fabrikanten daarmee wel koketteren. Volgens de verpakkingen zit er gemiddeld 10% vlees in de kroketten, maar in 13 van de 15 gevallen is een groot deel niet traceerbaar. In de Markant, Perfekt, Plus en Beckers rundvleeskroketten treft de Consumentenbond zelfs maar 1,5 gram vlees aan, in plaats van de 10,5 gram die het etiket belooft.

