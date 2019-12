Geheime waterkraan

Bevat vlees meer dan 5% toegevoegd water dan is de tekst 'met toegevoegd water' bij de naam op de verpakking verplicht. Desondanks bevat een gepaneerd stukje vlees, zoals een schnitzel, soms een sloot water maar niet de verplichte tekst.

Wie maken zich schuldig?

Albert Heijn vindt de woorden 'met toegevoegd water' op de krokante kipschnitzel niet het vermelden waard, omdat het water (18%) niet in het vlees zit maar in de krokante paneerlaag daaromheen. Helaas voor Albert Heijn spreekt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de supermarkt tegen; de vermelding is ook hier gewoon verplicht.

Coop wil gelukkig wél graag aan de wet voldoen en laat ons weten dat de verplichte vermelding 'met toegevoegd water' inmiddels te vinden is op de kipkrokantschnitzel met iets meer dan 5% water.

Van de krokante kipschnitzel van Albert Heijn hebben we melding gemaakt bij de NVWA.

Bekijk welke merken zich hier schuldig aan maakten.

Let op: Deze tabel geeft de situatie weer ten tijde van de onderzoeken. Inmiddels hebben fabrikanten mogelijk hun leven gebeterd.