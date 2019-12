In het geniep geperst

Wie zelf saté maakt, snijdt blokjes vlees om die vervolgens aan een stokje te rijgen. De meeste saté uit de vriezer van de supermarkt is samengesteld uit kleine snippers vlees, of van gehakt dat in een vormpje tot blokje is geperst. En het etiket rept hier met geen woord over. De toevoeging 'samengesteld uit stukjes vlees' zou de consument de duidelijkheid geven die hij verdient.