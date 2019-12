Rijk rekenen

Op het etiket van saté uit de vriezer komen wij stelselmatig aanduidingen tegen als '38% vlees: varkensvlees 85%'. Satévlees is blijkbaar niet voor 100% vlees. En inderdaad, gemiddeld bestaat 15% van het 'vlees' uit ingrediënten als ketjap, water, zout en kruiden. Dit als vlees rekenen is erg verwarrend en daarom ook niet toegestaan. De term vlees is exclusief gereserveerd voor 100% vers vlees.

Wie maken zich schuldig?

Ok€ (onder andere verkijgbaar bij Plus) rekent zich het meest rijk; van het opgegeven vlees bestaat slechts 74% werkelijk uit vlees. Plus laat in een reactie weten: 'Je kunt discussiëren over de naam vlees, hoewel uit de opsomming achter vlees duidelijk naar voren komt dat het een samengesteld product is'. Toch gaan ze mee in onze redenatie en passen ze de verpakking aan.

Jumbo laat in een reactie weten de saté al eerder dit jaar te hebben aangepast. Het gebruikte vlees wordt nu omschreven als 'gemarineerde gebakken kipfilet'.

Het merk Hebro (uit dezelfde fabriek als de saté van Mora) laat ons weten de juiste manier van declareren, zoals ze dat al doen op de verpakking van Mora, ook door te voeren voor de saté van Hebro. Wel zo duidelijk.

Bekijk welke merken zich hier schuldig aan maakten.

Let op: Deze tabel geeft de situatie weer ten tijde van de onderzoeken. Inmiddels hebben fabrikanten mogelijk hun leven gebeterd.